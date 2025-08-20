Luisao ‘Rostro económico’ revela que rechazó ser parte del pódcast ‘Sí somos’

El creador de contenido ecuatoriano Luisao Arturo Layana, más conocido en redes como ‘Rostro económico’, sorprendió a sus seguidores al confesar que alguna vez recibió la propuesta de integrarse al popular pódcast digital ‘Sí somos’, producido por Suerte TV. Sin embargo, aseguró que su decisión fue no aceptar, pese a que la invitación le llegó de manera directa.

Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, Luisao relató cómo se dio el acercamiento. “A mí me ofrecieron trabajar ahí, me dijeron así: ‘Yo quiero que tú seas la cuarta silla de Sí somos. Y yo me hice el loco, ñaño”, expresó entre risas, dejando en claro que no se trató de una negativa forzada, sino de una elección personal.

El acercamiento se produjo en el inicio de una nueva temporada del programa, cuando Luisao fue invitado como participante. En aquella ocasión protagonizó un momento divertido al abrazar a Gigi Mieles, simulando estar enamorado de ella, lo que generó reacciones entre los seguidores. “Todo ese show fue parte de la invitación, pero finalmente no quise salir allí”, agregó.

Su propio proyecto digital

El influencer justificó su negativa señalando que ya se encontraba enfocado en su propio espacio, el pódcast El Pabellón, que conduce junto a Kreizivoy. Según contó, incluso el dueño de Suerte TV había visto algunos episodios de este proyecto antes de hacerle la propuesta, lo que demostraba interés en su estilo de humor y formato. “Ya tenía lo mío con El Pabellón”, recalcó.

Opinión sobre Suerte TV y Álex Vizuete

Más allá de su experiencia personal, Luisao también se refirió a la situación interna de Suerte TV, en especial a la salida del actor Álex Vizuete. A su criterio, la desvinculación fue un golpe duro para el canal digital. “Yo creo que es cojudo el man que no acepta que la salida de Álex Vizuete los afectó bastante”, comentó sin rodeos.

Asimismo, destacó que entre los recientes cambios del canal la incorporación de la influencer Gina López le parece una de las decisiones más acertadas, pues asegura que la manabita tiene una chispa especial. “Ella siempre va a pegar donde la pongan”, afirmó.

Reacciones en redes tras la declaración de Luisao

Las declaraciones del creador de contenido generaron eco entre sus seguidores, quienes debatieron en redes sobre lo que habría significado su incorporación al programa. Algunos consideran que su estilo irreverente habría encajado bien con el formato, mientras otros celebraron que se mantuviera firme en su propio proyecto.

Con esta confesión, Luisao deja claro que, pese a las oportunidades, su prioridad es seguir fortaleciendo su identidad digital con El Pabellón, sin dejar de opinar con franqueza sobre lo que ocurre en el mundo del entretenimiento digital ecuatoriano.