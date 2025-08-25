Luisa González aduce que buscan involucrarla a ella y a Correa con el Cartel de los Soles

Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, aseguró que existen intentos de vincularla con el Cartel de los Soles. Se trata de un grupo narcotraficante supuestamente liderado por Nicolás Maduro, según información de la justicia de Estados Unidos. Según González, estas acusaciones buscan perseguirla y encarcelarla a ella y al expresidente Rafael Correa.

Esta situación se da en un contexto de tensiones políticas tras las elecciones presidenciales de 2023, ganadas por Daniel Noboa. Lo dicho por Gonzáles se dio durante un discurso ante militantes del movimiento Revolución Ciudadana, en Suiza, como parte de un recorrido por Europa. Allí, González afirmó que en Ecuador se difunde que su campaña electoral fue financiada con 50 millones de dólares provenientes de Maduro.

Luisa González se defendió desde Suiza

“¿Cómo los hicieron llegar? ¿Cómo nadie se dio cuenta?”, cuestionó la presidenta de Revolución Ciudadana, liderada por Correa, aliado de Maduro. Un video de sus declaraciones se viralizó en redes sociales, y González las ratificó este domingo. El presidente Noboa, en una entrevista publicada por el diario argentino Clarín, se refirió al tema. El mandatario afirmó que un informe de inteligencia estadounidense señala que Venezuela financió gran parte de la campaña de González.

Sin embargo, Noboa no proporcionó detalles adicionales. El mandatario había declarado el 14 de agosto al Cartel de los Soles como grupo terrorista con influencia en Ecuador. Por tal razón ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigar su relación con bandas criminales locales. González, quien no reconoció los resultados de las elecciones de 2023, calificó como “casualidad” las acusaciones contra Maduro.

Critica el control de las frontera de EE.UU.

Ella destacó que Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo. También señaló como “raro” que Estados Unidos, principal destino de droga según ella, no controle sus fronteras pese a contar con agencias como la CIA, DEA y FBI. También se refirió a la falta de control por parte de las bases militares de Estados Unidos en Colombia.

El expresidente Correa no se pronunció directamente, pero compartió en su cuenta de X la publicación de González del domingo. Las acusaciones se enmarcan en un contexto de tensiones entre el gobierno de Noboa y el correísmo, tras la declaración de “guerra” a bandas criminales en 2024. Las acusaciones contra el Cartel de los Soles, señalado por Estados Unidos desde el primer mandato de Donald Trump, han reavivado el debate político en Ecuador.

Lucha contra el crimen organizado

La relación entre el correísmo y el gobierno venezolano ha sido objeto de escrutinio, mientras Noboa intensifica su lucha contra el crimen organizado. Este caso podría influir en la dinámica política ecuatoriana, especialmente en un año de creciente polarización. Daniel Noboa realiza una gira oficial que incluye Japón y Vietnam desde este domingo.