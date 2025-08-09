Luis Cano da la victoria a Aucas en el Superclásico capitalino

Sociedad Deportiva Aucas derrotó este 9 de agosto de 2025 a Liga Deportiva Universitaria de Quito por 1-0 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en un partido correspondiente a la fecha 24 de la LigaEcuabet, gracias a un gol temprano de Luis Cano, resultado que fortalece las aspiraciones orientales y complica a los albos en su lucha por el liderato.

Un inicio eléctrico para Aucas

El compromiso inició con alta intensidad en el sur de Quito. Apenas a los 8 minutos, Luis Cano aprovechó una recuperación en mediocampo y un pase filtrado de Michael Carcelén para definir con precisión ante la salida del portero. Este tanto marcó el rumbo del encuentro y encendió a la afición local, que colmó las gradas del Gonzalo Pozo Ripalda.

Aucas, dirigido por Héctor Bidoglio, mostró un planteamiento ordenado y agresivo, buscando neutralizar las salidas rápidas de Liga de Quito. Por su parte, el conjunto albo intentó responder con transiciones ofensivas encabezadas por Bryan Ramírez y Gabriel Villamil, pero sin la efectividad necesaria para igualar el marcador.

Liga se queda con diez y pierde efectividad

La segunda mitad encontró a Liga Deportiva Universitaria más volcada al ataque, intentando generar peligro por los costados y mediante pelotas quietas. Sin embargo, la resistencia defensiva de Aucas, con un sólido trabajo de Luis Romero y el portero Hamilton Piedra, frustró cada intento.

El panorama se complicó para los visitantes al minuto 67, cuando Richard Mina recibió su segunda tarjeta amarilla por una falta en mediocampo, dejando a su equipo con diez jugadores. Esta situación obligó al técnico Tiago Nunes a reorganizar su esquema, pero las ocasiones más claras continuaron siendo escasas.

A pesar de la presión final, Liga no logró vulnerar el arco de Piedra, quien completó una actuación destacada, asegurando los tres puntos para los orientales.

Impacto en la tabla de posiciones

Con esta victoria, Aucas suma 38 puntos, ubicándose en el cuarto puesto y manteniéndose firme en la lucha por clasificar al hexagonal final de la LigaEcuabet. El triunfo también significó una recuperación anímica tras la dura goleada 6-2 sufrida ante Universidad Católica en la fecha anterior.

Por otro lado, Liga de Quito permanece en el segundo lugar con 43 unidades. Con esto, pierde la oportunidad de recortar distancia con el líder Independiente del Valle, que con 49 puntos continúa al frente del campeonato. El equipo albo ahora deberá cuidarse del acecho de Barcelona SC, que cuenta con 41 puntos y un partido pendiente frente a El Nacional.

Lo que viene para Aucas y Liga

En la próxima jornada, Aucas visitará a Mushuc Runa, que está en el fondo de la tabla. Por su parte, Liga de Quito recibirá a Manta FC, necesitado de puntos.

Los dirigidos por Gabriel Pereyra buscarán mantener la racha positiva y consolidar su posición en el campeonato. Mientras que Nunes tendrá que corregir la falta de contundencia ofensiva para no perder terreno ante los líderes.