COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

Los niños también sienten tristeza: Tres señales clave para saber si tu hijo sufre de depresión

Los niños pueden sufrir de depresión, pero su detección es difícil. Padres y tutores deben estar atentos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

La depresión en menores de edad a menudo se manifiesta en dolores físicos, irritabilidad o bajo rendimiento escolar, señala la profesora del Grado en Psicología de la Universidad Europea, Inés Santos.

Sin embargo, la experta advierte que esta suele pasar inadvertida por dos motivos «clave»: la inmadurez emocional de los menores, que dificulta que verbalicen el malestar; y la malinterpretación de la tristeza por parte de los padres y tutores, que tienden a atribuirla a «desobediencia, apatía o desmotivación, sin contemplar un posible trastorno depresivo».

No pueden identificar la depresión

En este sentido, Santos explica que los niños tienen dificultades para identificar qué sienten y poder explicarlo, tienden a mostrar su sufrimiento de manera indirecta, a través del enfado, el retraimiento, las somatizaciones o el bajo rendimiento. Además, añade que, a los adultos, a veces les da tanto miedo que sus hijos e hijas sufran que pueden caer en el error de negar o evitar pensar que están tristes.

La soledad, un “enemigo invisible” que eleva el riesgo de depresión y afecta la salud física

Así, la experta insiste en que el bajo desempeño en el aula tiene que ser interpretado como algo más que indiferencia o rebeldía. «En la adolescencia puede ser así, pero en la infancia rotundamente no: ningún niño menor de 10 años suspende por desinterés. Siempre hay otros factores como problemas de aprendizaje y, a veces, depresión», subraya.

Además, un diagnóstico tardío de depresión puede conllevar dificultades en el desarrollo emocional y social de los más pequeños ya que aquellos que «han sufrido depresión en la infancia tienen mayor riesgo de volver a padecerla en la adultez», asegura Santos. Por ello, es importante poner el foco en el entorno educativo, que es donde mejor se detectan y abordan los síntomas.

Los centros educativos tienen un rol importante

«El profesorado, al convivir a diario con los alumnos, suele ser quien detecta con mayor rapidez posibles cambios en su comportamiento. Esto, especialmente en infantil y primaria», detalla Santos.

En este sentido, subraya como «solución clave» una comunicación fluida entre familia y escuela. «La participación activa de los centros educativos puede ayudar de forma considerable mediante protocolos de evaluación del bienestar emocional y talleres formativos a las familias, para que puedan reconocer los síntomas y mejorar aspectos de la educación emocional y la comunicación», explica.

Sin embargo, matiza que, para que la detección  de la depresión sea efectiva, «es esencial que las aulas no estén saturadas. Así se da una atención más individualizada y un seguimiento cercano de cada niño o niña».

Además, Santos considera necesaria la implementación de programas de sensibilización, talleres educativos, protocolos de evaluación y detección. Además de formación del profesorado y un mayor apoyo a las familias no solo desde los centros educativos, sino también desde los centros sanitarios.

«Deberían incorporar en las revisiones pediátricas cribados sistemáticos de salud mental, que permitan una detección temprana», solicita la profesora de psicología. «Cada vez hay más conciencia sobre la importancia de la salud mental, pero aún queda mucho por hacer», concluye.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incidente en acto de campaña: Milei resulta ileso tras agresión en caravana presidencial

Armada decomisó dos embarcaciones ilegales en operativo en Puerto López

Comisaría municipal clausura criadero clandestino en Manta tras denuncias por contaminación

Llaman a juicio a sospechoso por el asesinato de un adulto mayor en Alausí

Identifican a raro visitante en Los Gavilanes, Manta: se trata de un zorro de Sechura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incidente en acto de campaña: Milei resulta ileso tras agresión en caravana presidencial

Armada decomisó dos embarcaciones ilegales en operativo en Puerto López

Comisaría municipal clausura criadero clandestino en Manta tras denuncias por contaminación

Llaman a juicio a sospechoso por el asesinato de un adulto mayor en Alausí

Identifican a raro visitante en Los Gavilanes, Manta: se trata de un zorro de Sechura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incidente en acto de campaña: Milei resulta ileso tras agresión en caravana presidencial

Armada decomisó dos embarcaciones ilegales en operativo en Puerto López

Comisaría municipal clausura criadero clandestino en Manta tras denuncias por contaminación

Llaman a juicio a sospechoso por el asesinato de un adulto mayor en Alausí

Identifican a raro visitante en Los Gavilanes, Manta: se trata de un zorro de Sechura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO