COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Portoviejo
Sociedad

Los días de agosto se sienten más el frío. ¿Continuarán las bajas temperaturas?

En las madrugadas la temperatura baja hasta los 19 grados centígrados y se siente el frío más intenso en la capital manabita.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Las personas toman sus precauciones y salen abrigadas por el frío que se siente en estos días.
Las personas toman sus precauciones y salen abrigadas por el frío que se siente en estos días.
Las personas toman sus precauciones y salen abrigadas por el frío que se siente en estos días.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Nació en Jipijapa - Manabí, en 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una trayector... Ver más

[email protected]

El frío de las mañanas ha sorprendido a muchas personas que deben salir abrigados. La mañana de este miércoles 13 de agosto, Portoviejo amaneció nublado y con una leve llovizna.

Estrella Peñafiel vive en la calle Che Guevara, y aseguró que en las noches y en las mañanas es cuando más se siente el frío en esta zona alta de Portoviejo. «Siempre cuando salgo tengo que salir bien abrigada», comentó Peñafiel, quien la mañana de este miércoles caminaba abrigada en el centro de Portoviejo.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la temperatura de este miércoles 13 de agosto fluctuó entre los 21 y 28 grados centígrados (°C).

Los días son más fríos que el 2024

Los datos de la estación La Teodomira del Inamhi revelan un cambio notable en las temperaturas. Comparando con los meses del verano del 2024, los días de este año muestran mínimas más bajas.

En 2024, las temperaturas máximas de agosto oscilaron entre 28°C y 34.2°C, mientras que las mínimas estuvieron entre 20°C y 22.6°C. En lo que va del mismo mes del 2025, las máximas varían de 28.2°C a 34°C y las mínimas alcanzan los 20.6°C y 21.8°C. Sin embargo, la sensación térmica es más baja y se siente más el enfriamiento en las noches y en la madrugada.

En junio de este año, la temperatura mínima alcanzó los 29.5°C, mientras que en el mismo mes del 2024 la mínima fue de 20.1°C. En el mes de julio, en cambio, no hubo mayor variación con la temperatura mínima que alcanzó los 19.6 grados.

Fernando Burgos, habitante de Portoviejo, considera que el frío es propio de la época del verano. «En las noches hay que dormir abrigado y arroparse bien, porque si no nos ataca el resfrío», comentó Burgos, al mencionar que por estos meses ha guardado sus camisetas y sale con camisa mangas larga.

Pronósticos de la temperatura

Según el pronóstico del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), existe una mayor probabilidad de temperaturas mínimas por encima de lo normal en parte de Ecuador, hasta el mes de septiembre.

Los médicos advierten que estos cambios de temperatura pueden afectar la salud. Las variaciones bruscas, especialmente en personas mayores o con enfermedades respiratorias, aumentan el riesgo de resfriados y neumonía. Aseguran que las bajas temperaturas de la mañana y de las noches, pueden debilitar el sistema inmunológico si no se toman precauciones.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Jennifer Aniston describe su divorcio con Brad Pitt como “vulnerable y perturbador”

Descubren nueva especie de Australopithecus en Etiopía que reescribe la evolución humana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Jennifer Aniston describe su divorcio con Brad Pitt como “vulnerable y perturbador”

Descubren nueva especie de Australopithecus en Etiopía que reescribe la evolución humana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Jennifer Aniston describe su divorcio con Brad Pitt como “vulnerable y perturbador”

Descubren nueva especie de Australopithecus en Etiopía que reescribe la evolución humana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO