Llaman a juicio a una mujer por el asesinato de su esposo en la provincia de Riobamba

En Riobamba, a Gina M., la llamaron a juicio por el asesinato de su esposo, de 27 años, ocurrido el 7 de abril de 2025 en el sector Corona Real. La Fiscalía presentó pruebas que incluyen el testimonio de su hijo de 8 años, mientras la acusada permanece en prisión preventiva.

La madrugada del 7 de abril de 2025, un violento altercado en un domicilio del sector Corona Real, en Riobamba, terminó con la muerte de un hombre de 27 años. Según la Fiscalía General del Ecuador, Gina M., esposa de la víctima, es la presunta responsable del asesinato, perpetrado tras una discusión que escaló a agresiones físicas.

Testimonio del crimen

El testimonio del hijo de la pareja, un niño de 8 años, fue clave en la investigación. Según su relato, sus padres regresaron a casa tras asistir a una reunión social. Una disputa, aparentemente desencadenada por un cargador, derivó en insultos y agresiones. En el calor del conflicto, Gina M., habría tomado un cuchillo y cometido el asesinato de su esposo, causándole heridas mortales.

Los hermanos de la acusada intentaron auxiliar a la víctima, pero esta falleció antes de recibir atención médica. La Policía Nacional detuvo a Gina M., en el lugar de los hechos, y la Fiscalía inició un proceso penal por asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 22 a 26 años de prisión.

El Juez de Garantías Penales ratificó la prisión preventiva de la procesada y, tras la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio el 18 de agosto, dictó auto de llamamiento a juicio, por asesinato.

Pruebas del asesinato

En la audiencia, el Fiscal de Personas y Garantías presentó elementos de convicción contundentes. Entre las pruebas destacan el acta de levantamiento del cadáver, el acta de defunción, los partes informativos. También las versiones de los agentes aprehensores. Además, el testimonio de un testigo presencial, junto con la declaración del hijo de la pareja, refuerzan la narrativa del asesinato.

La Fiscalía también anunció pericias forenses, como el análisis de las heridas y la reconstrucción de los hechos, que serán presentadas en el juicio. Estos elementos buscan demostrar la responsabilidad de Gina M., en el acto, descartando cualquier hipótesis de defensa personal. La instrucción fiscal ha concluido, y el proceso avanza hacia la etapa de juicio, donde se determinará la culpabilidad de la acusada por asesinato.

Un Caso que Alerta sobre la Violencia Intrafamiliar

El asesinato en Corona Real pone en evidencia la problemática de la violencia intrafamiliar en Ecuador. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 se registraron 1.234 casos de violencia de género en Chimborazo, de los cuales el 12% derivaron en agresiones físicas graves. Este caso, sin embargo, resalta la necesidad de abordar la violencia en el ámbito familiar, un problema que afecta a comunidades urbanas y rurales por igual. (27)