Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Llaman a juicio a sospechoso por el asesinato de un adulto mayor en Alausí

En Alausí, Ángel Eduardo D. T. enfrentará juicio por el asesinato de un adulto mayor de 75 años, apuñalado en Sinancumbe. La Fiscalía presentó pruebas contundentes.
Redacción

Redacción ED.

En Alausí, Chimborazo, un juez llamó a juicio a Ángel Eduardo D. T., por el asesinato de un hombre de 75 años, apuñalado el 20 de enero en Sinancumbe. La Fiscalía sustentó la acusación con pruebas forenses y testimonios.

La localidad de Alausí, en la provincia de Chimborazo, enfrenta un nuevo caso de violencia que ha conmocionado a sus habitantes. La Fiscalía General del Estado logró que Ángel Eduardo D. T., sea llamado a juicio por el asesinato de un adulto mayor de 75 años. El crimen ocurrió el 20 de enero de 2025 en el sector Sinancumbe.

El día del asesinato

El asesinato, perpetrado con un arma blanca, dejó a la comunidad en alerta y puso en evidencia los retos de seguridad en esta región andina. El cuerpo de la víctima lo descubrió su hermana en un inmueble de Sinancumbe. Estaba tendido boca abajo y con ocho heridas punzocortantes en la región torácica.

Según el relato de la familiar, al sospechoso lo vieron cerca del lugar del asesinato. Estaba en una actitud nerviosa y evasiva, lo que desencadenó las primeras diligencias de la Policía Nacional. Horas después, el 21 de enero, los agentes localizaron y aprehendieron a Ángel Eduardo D. T. en un inmueble del sector Yocón, donde se halló un cuchillo y prendas de vestir con manchas de sangre.

Pruebas que sustentan el asesinato

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó un sólido conjunto de elementos de convicción. Entre estos destacaron los testimonios de los agentes aprehensores y de la hermana de la víctima, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el levantamiento de evidencias. La autopsia médico-legal confirmó que la causa de muerte fue una hemorragia masiva provocada por las heridas punzocortantes.

La prueba determinante fue una pericia de genética forense, que estableció que la sangre encontrada en las prendas del sospechoso coincidía con la de la víctima. Este análisis, junto con el hallazgo del arma blanca, fortaleció la acusación contra Ángel Eduardo D. T.. La jueza de la Unidad Judicial Multicompetente ratificó la prisión preventiva ordenada desde la audiencia de flagrancia del 21 de enero. Con esto asegura que el procesado permanezca bajo custodia hasta el juicio.

Contexto de violencia en Alausí

Alausí, conocida por su riqueza cultural y su tren turístico, no es una localidad frecuentemente asociada con crímenes violentos. Sin embargo, el asesinato del adulto mayor pone de relieve los desafíos de seguridad en zonas rurales de Chimborazo. Según datos de la Policía Nacional, la provincia registró 8 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024. (27)

