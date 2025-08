Lindsay Lohan vivió “momentos aterradores” por el acoso de los paparazzis

La actriz estadounidense Lindsay Lohan reveló, en una entrevista con The Sunday Times, que sufre un trastorno de estrés postraumático por los “momentos aterradores” vividos con paparazzi durante su juventud, lo que influye en cómo protege a su hijo Luai, de 2 años, junto a su esposo Bader Shammas.

Lindsay Lohan fue perseguida por paparazzis durante años

Lindsay Lohan, de 39 años, describió experiencias invasivas durante su ascenso a la fama en los 2000, marcadas por persecuciones de paparazzis. “No quiero que mi familia experimente ser perseguida por los paparazzis como yo lo fui. Fueron momentos aterradores que tuve en mi vida”, afirmó.

La actriz, conocida por filmes como ‘Un viernes de locos’ y ‘Chicas pesadas’, indicó que estas situaciones le dejaron un “trastorno de estrés postraumático extremo”. “Fueron situaciones muy invasivas, realmente aterradoras. Y rezo para que cosas así no vuelvan. No es seguro. No es justo”, agregó la rubia, destacando el impacto en su bienestar.

Impacto en su maternidad

El trauma influye directamente en cómo Lohan cría a su hijo Luai, nacido en julio de 2023. La actriz, casada con Shammas desde julio de 2022, reveló que discute constantemente con su esposo sobre proteger la privacidad del menor. “Hablamos todo el tiempo de cómo hacerlo”, señaló, enfatizando su deseo de evitar que Luai enfrente la exposición mediática que ella vivió.

Esta reflexión surge mientras la pareja mantiene al niño fuera del foco público, sin compartir imágenes de su rostro en redes sociales

Lindsay Lohan ahora se siente más segura

La estrella cinematográfica reconoció que el auge de las redes sociales ha cambiado la dinámica con la prensa, por lo que se siente más cómoda.

“Siento que ahora [la invasión de la privacidad por parte de los paparazzi] no sucede tan mal como antes. Era mucho peor cuando era más joven, pero ahora, debido a las redes sociales, la gente puede contar su propia historia de la forma en que quiere que se cuente. Ha recuperado la propiedad de tu vida”, explicó.

Esta herramienta, según la actriz, ha permitido a las celebridades recuperar el control narrativo de sus vidas, un recurso que no tenía en su juventud. “Con el tiempo aprendí a separar mi vida privada de la pública, y eso fue difícil para mí porque nadie nunca te enseña cómo hacerlo”, precisó.

Sobre interacciones con fans, prefiere que le pidan fotos en lugar de ser grabada sin permiso. “Eso da miedo. Se siente muy incómoda. Prefiero que alguien solo pregunte si puede tomar una foto, de lo contrario te vuelves cauteloso en cada movimiento que haces”, indicó.

Una estrella que renació

Lindsay Lohan alcanzó la fama infantil con ‘Juego de gemelas’ en 1998 y enfrentó un intenso escrutinio mediático en los 2000, debido a sus excesos. Esto la alejó de la gran pantalla y del éxito.

Su traslado a Dubái, donde conoció a Shammas, marcó un cambio hacia una vida más reservada. Actualmente, promociona ‘Viernes de locos’, secuela de la película de 2003, que se estrenará el 8 de agosto. Allí, interpreta a una madre por primera vez.

Sin duda, se trata del renacimiento de una estrella, con papeles innovadores y una imagen renovada, muy alejada de la que mostró durante sus años de fiestas y excesos. (13).