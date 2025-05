Lilo & Stitch rompe récords con $14 millones en previas y lidera el fin de semana, revitalizando a Disney en taquilla.

El live action de Lilo & Stitch recauda $14 millones en funciones previas el 22 de mayo en Estados Unidos, superando a Mission Impossible: The Final Reckoning. Disney proyecta $150 millones para el fin de semana, consolidando su estreno número uno tras meses de fracasos.

Lilo & Stitch domina el fin de semana

El remake de Lilo & Stitch irrumpe con fuerza en la taquilla estadounidense. Según ComicBook, la cinta logra $14 millones en previas del jueves 22 de mayo, marcando uno de los mejores debuts de Disney en 2025. En contraste, Mission Impossible: The Final Reckoning recauda $8 millones en el mismo periodo. Disney espera que Lilo & Stitch alcance $150 millones durante el fin de semana de Memorial Day, posicionándola como el estreno número uno. La película, dirigida por Dean Fleischer Camp, capitaliza la nostalgia del clásico animado de 2002, atrayendo a familias y millennials. Además, su estreno en 4,300 salas en formatos como RealD 3D y Dolby Cinema impulsa su alcance.

Un respiro para Disney tras un año turbulento

El éxito de Lilo & Stitch llega en un momento crítico para Disney. En 2025, el estudio enfrenta decepciones con Snow White, que solo recauda $42 millones en su debut doméstico frente a un presupuesto de $270 millones. Asimismo, Captain America: Brave New World y Thunderbolts no cumplen expectativas, con esta última proyectada en $70 millones para su estreno. Por ello, Disney frena proyectos como el remake de Tangled. Sin embargo, Lilo & Stitch, con un presupuesto de $100 millones, ofrece un retorno prometedor. Su tráiler, con 158 millones de vistas en 24 horas, refleja el entusiasmo del público. Las críticas positivas, con un 72% en Rotten Tomatoes, y la ausencia de competencia familiar hasta el remake de How to Train Your Dragon en junio, auguran un recorrido sólido en taquilla.

¿Superará a Minecraft en la carrera global?

Lilo & Stitch no solo busca dominar el fin de semana, sino también competir a nivel mundial. Actualmente, A Minecraft Movie lidera 2025 con $931.1 millones globales, según Box Office Mojo. Con un debut proyectado de $275 millones a nivel global, incluyendo $125 millones en mercados internacionales como Francia, Reino Unido y China, Lilo & Stitch apunta alto. Su mercancía, que genera $2.6 mil millones anuales, y la popularidad de Stitch en parques temáticos refuerzan su atractivo. Además, eventos promocionales en Londres, París y Hong Kong amplifican su alcance. Aunque enfrenta competencia con Mission Impossible, que proyecta $210 millones globales, el enfoque familiar de Lilo & Stitch le da ventaja. Si mantiene su impulso, podría acercarse al $1.000 millones que analistas como ScreenRant consideran viable, consolidando el regreso de Disney a la cima.

La cinta, protagonizada por Maia Kealoha como Lilo y con Chris Sanders retomando la voz de Stitch, combina humor y emoción. Además, incluye guiños a la cultura hawaiana y canciones de Elvis Presley, conectando con nuevas generaciones. Por ahora, Lilo & Stitch demuestra que los remakes live action aún tienen fuerza, siempre que elijan historias con arraigo. Disney ya evalúa secuelas, según IGN, confiando en el potencial de la franquicia. El estudio, tras un inicio de año complicado, encuentra en esta cinta un motivo para celebrar.