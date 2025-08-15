Liga de Quito cae 1-0 ante Botafogo en la ida de octavos de la Copa Libertadores

Liga de Quito cayó 1-0 ante Botafogo este jueves 14 de agosto de 2025 en el Estadio Nilton Santos, Río de Janeiro, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con un gol tempranero de Artur que definió el partido.

El encuentro, arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán Pérez, tuvo la presencia de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, quien observó el debut de su hijo Davide Ancelotti como técnico de Botafogo. La revancha se jugará el 21 de agosto en Quito.

Gol tempranero de Botafogo

El partido comenzó con un gol relámpago del actual campeón de la Copa Libertadores. Al minuto 1, Artur aprovechó un descuido defensivo de Liga de Quito y superó al arquero Gonzalo Valle con un remate de zurda, poniendo el 1-0. Liga intentó reaccionar al minuto 12, cuando Fernando Cornejo disparó desde fuera del área, pero el arquero John evitó el empate con una atajada sobre el travesaño. A los 20 minutos, los albos comenzaron a equilibrar el juego, aunque sin claridad en el ataque.

Oportunidades perdidas de Liga

A los 27 minutos, Liga desperdició un contragolpe por una mala decisión de Lisandro Alzugaray, quien no conectó con Bryan Ramírez. Al cierre del primer tiempo, en el minuto 45+1, Gabriel Villamil estuvo cerca de empatar tras un error del arquero John, pero Vitinho despejó en la línea.

Momentos clave del segundo tiempo

En el segundo tiempo, al minuto 50, Liga manejó el balón en campo rival, pero careció de precisión en el último pase. Los ‘albos’ tuvieron otra oportunidad clara al minuto 69, cuando Jeison Medina cabeceó cerca del poste tras un centro de Ramírez.

Un cruce providencial de Ricardo Adé al minuto 74 evitó el segundo gol del Fogão. Botafogo respondió al minuto 86 con una jugada de Joaquín Correa, quien no alcanzó a conectar bajo el arco. Dos minutos después, Valle evitó con una gran salvada, un remate de volea de Correa.

Pese a los esfuerzos finales de Liga, el marcador no cambió, dejando la serie abierta para la vuelta.

Próximo partido en Libertadores

El duelo de vuelta se disputará el 21 de agosto a las 17h00 (hora de Ecuador) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito. Liga de Quito, apoyado por su afición y la altura, buscará remontar el 1-0 para avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de Universitario vs. Palmeiras.

Ambos equipos tienen un historial reciente equilibrado: en la Copa Libertadores 2024, Liga ganó 1-0 en Quito y perdió 2-1 en Río; en la Copa Sudamericana 2023, empataron sin goles en ambos partidos. En la actual edición de la Libertadores Botafogo tomó ventaja, pero Liga intentará aprovechar la altura de Quito para poder tomarse la revancha.