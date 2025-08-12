Liga de Portoviejo y Juventud Italiana definen finalista del Ascenso Provincial en Manta

Liga de Portoviejo y Juventud Italiana disputarán la semifinal de vuelta del Campeonato Provincial de Ascenso Manabí 2025 este miércoles 13 de agosto de 2025 en el estadio Jocay, Manta, Ecuador, para definir al primer finalista, mientras Exapromo Costa enfrenta a 11 de Mayo por el segundo cupo.

El choque de la ‘U’ dirigida por Raúl Duarte y Juventud Italiana por Daniel Gavilanes, será este miércoles a las 12h00, en el estadio Jocay, tras empatar 1-1 en el partido de ida el 9 de agosto en el estadio Reales Tamarindos. Los goles fueron obra de Randol Solórzano para los mantenses y Andrew Delgado para los portovejenses.

En el encuentro de ida, Solórzano abrió el marcador a los 28 minutos con un remate de 30 metros, mientras Delgado, ingresado como suplente, igualó a los 32 minutos del segundo tiempo con un disparo al ángulo. Si el partido de vuelta termina empatado, la clasificación se definirá por penales, según la Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí (AFNAM).

Liga de Portoviejo contará con el refuerzo de Édison Caicedo, volante proveniente de El Nacional, quien formará dupla con Jackson González en el mediocampo. El equipo dirigido por Duarte tiene como goleadores a César Espínola (11 goles), Andrew Delgado (10 goles), y Osman Pico (8 goles). Por su parte, Juventud Italiana, bajo la dirección de Gavilánez, depende de Randol Solórzano (11 goles), Leonardo Nazareno (8 goles), y Maicol Valencia (7 goles).

La otra semifinal: Exapromo Costa vs. 11 de Mayo

En el segundo duelo del día, Exapromo Costa buscará revertir el 2-0 en contra ante 11 de Mayo a las 13h00 en el estadio San Lorenzo, Manta. En el partido de ida, disputado el 9 de agosto en el Reales Tamarindos, Washington Vera y Jefferson Troya anotaron para el 11 de Mayo, dirigido por Edison Méndez. Si Exapromo Costa iguala el marcador global, la definición será por penales.

Exapromo Costa, liderado por David ‘El Cholo’ Bravo, confía en Jonathan Saltos (13 goles) y la experiencia de Giovanny Nazareno, mientras que 11 de Mayo apuesta por Jefferson Troya (13 goles) y Washington Vera.

Trayectorias en el torneo

Liga de Portoviejo, conocida como “La Capira”, avanzó a semifinales tras vencer a Politécnico. Juventud Italiana superó a Grecia con un global de 4-1.

Por su parte, 11 de Mayo aseguró su lugar en semifinales tras derrotar a Jipijapa FC (4-2 global). Exapromo Costa clasificó tras la descalificación de Liga Universitaria de El Carmen por deudas con el IESS.

Contexto del Campeonato Provincial

El Campeonato Provincial de Ascenso Manabí 2025, organizado por la AFNAM, comenzó el 10 de mayo de 2025 con 24 equipos divididos en cuatro grupos. Tras dos rondas, los cuatro semifinalistas buscan un cupo en la final, que otorgará al campeón un pase al Torneo Nacional de Ascenso para competir por un lugar en la Serie B de Ecuador. En 2024, Liga de Portoviejo se coronó campeón provincial tras vencer 2-0 a La Paz en la final.

Detalles del partido

Ambos encuentros se disputarán el 13 de agosto de 2025 en Manta. Las entradas para el estadio Jocay tienen precios de $5 (General Norte -hinchada visitante-), $5 (Tribuna), $7 (Palco). El estadio San Lorenzo abrirá sus puertas a las 12h00 para el duelo entre Exapromo Costa y 11 de Mayo. La entrada General para este compromiso es de 3 dólares.