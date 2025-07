Liga de Portoviejo y Jipijapa FC chocan por el liderato en el Reales Tamarindos

La quinta fecha de la segunda fase del Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí se disputará en Portoviejo, El Carmen, Manta, Chone, y Bahía de Caráquez, con partidos decisivos para definir los clasificados al playoff nacional, según la Asociación de Fútbol de Manabí (AFM).

Duelos clave en el Grupo A

Liga de Portoviejo, con 7 puntos, recibe a Jipijapa FC, también con 7 puntos, a las 19h30 en el Estadio Reales Tamarindos. Ambos equipos, separados solo por diferencia de goles, buscan el liderato tras el triunfo de LDU El Carmen (1-3) sobre Liga de Portoviejo en la fecha 4.

En otro duelo del grupo, New Porto, con 0 puntos, visita a LDU El Carmen, líder con 8 puntos, a las 16h00 en el Estadio Soson Paspala. La previa está marcada por una denuncia de New Porto, que pidió la resta de puntos a El Carmen por supuestos atrasos con el IESS. LDU El Carmen respondió en un comunicado. “El club está al día en sus obligaciones con el IESS. Pedimos a los hinchas no dejarse llevar por rumores”.

El Grupo A está encabezado por LDU El Carmen (8 puntos), seguido por Liga de Portoviejo y Jipijapa FC (7 puntos), mientras New Porto no ha sumado.

Competencia reñida en el Grupo B

En el Grupo B, Juventud Italiana y Exapromo Costa, ambos con 8 puntos, se enfrentan a las 12h00 en el Estadio Jocay de Manta, en un duelo por el liderato. Juventud Italiana, que goleó 2-0 a Grecia en la fecha 4, cuenta con jugadores como Aldair Vázquez y Tito Chacón. Exapromo Costa, tras vencer 3-0 a La Paz, llega con un doblete de Jonathan Saltos como antecedente.

Por su parte, Grecia, con 4 puntos, recibe a La Paz, con 1 punto, a las 16h00 en el Estadio Homero Andrade de Chone. La Paz, tras caer en la fecha 4, necesita una victoria para mantenerse con opciones de clasificación. Grecia, que perdió 2-0 ante Juventud Italiana, busca recuperar terreno.

Grupo C: Lucha por la cima

En el Grupo C, Club 11 de Mayo, dirigido por Edison Méndez y líder con 8 puntos, enfrenta a Magaly Masson, último con 1 punto, a las 14h30 en el Estadio Reales Tamarindos. 11 de Mayo, que empató 1-1 con Atlético Manabí en la fecha 4, cuenta con Elkin Pérez como figura clave.

En otro encuentro, Politécnico de Calceta, también con 8 puntos y dirigido por Alfonso Obregón, visita a Atlético Manabí, con 3 puntos, a las 16h00 en el Estadio Heráclides Marín de Bahía de Caráquez. Politécnico, tras vencer 2-1 a Magaly Masson con un doblete de David Lucas, busca consolidarse, mientras Atlético Manabí necesita sumar para escalar posiciones.

El Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí 2025, en esta etapa cuenta con tres grupos de cuatro equipos, de los cuales clasifican los dos primeros, más dos mejores terceros a la tercera fase.

Expectativas para la jornada

La quinta fecha será decisiva para definir las posiciones para acceder a la tercera fase. Liga de Portoviejo busca recuperar el liderato ante un competitivo Jipijapa FC. En el Grupo B, el duelo entre Juventud Italiana y Exapromo Costa promete intensidad, mientras en el Grupo C, Politécnico y 11 de Mayo intentarán consolidar su ventaja.