Liga de Portoviejo remonta y vence 1-2 a Exapromo en el duelo de ida por el tercer lugar

Liga de Portoviejo derrotó 1-2 a Exapromo Costa este sábado 16 de agosto de 2025 en el estadio San Lorenzo, Manta, en el partido de ida por el tercer lugar del Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí, con goles de Jackson González y Édison Caicedo para remontar el marcador.

El encuentro, disputado en el estadio San Lorenzo, fue el primer choque por el tercer puesto del Ascenso de Manabí 2025. Exapromo tomó la delantera en el minuto 29 con un gol de Jonathan Saltos, quien superó al arquero Juan José Ortiz con un remate de izquierda. Liga de Portoviejo, con un desempeño inicial discreto, tuvo una oportunidad clara en el primer tiempo, pero Brayan Angulo falló un remate tras una asistencia de Jackson Landazurí.

Liga de Portoviejo mejoró en el complemento

En el segundo tiempo, Liga de Portoviejo mostró mayor intensidad. A los 53 minutos, José Luis Montoya cabeceó en el área, pero el arquero Jordi Cevallos detuvo el remate. Exapromo respondió a los 56 minutos con un tiro libre de Jonathan Saltos que impactó en el palo, evitando el segundo gol local. El entrenador Raúl Duarte realizó cambios clave, ingresando a Jimmy Gómez, Marcos Cangá y Sneider Cheme por Joel Quintero, Pedro Pablo Perlaza y Roberto Valarezo, lo que revitalizó al equipo.

A los 71 minutos, un tiro de esquina cobrado por Jimmy Gómez permitió a Jackson González empatar el marcador con un cabezazo que venció al arquero Cevallos. Tres minutos después, a los 74 minutos, un pase largo de Osmán Pico encontró a Jimmy Gómez, quien pivoteó para dejar el balón a Édison Caicedo. Este último marcó su primer gol con Liga de Portoviejo con un remate de izquierda, sellando la remontada 1-2.

Defensa sólida para mantener la ventaja

Tras el gol de Caicedo, Liga de Portoviejo se enfocó en proteger el resultado. Exapromo buscó el empate con varias aproximaciones, pero la defensa portovejense, liderada por Juan José Ortiz, resistió los embates. El partido de vuelta, programado para el sábado 23 de agosto en horario por confirmar, definirá al ocupante del tercer lugar del torneo provincial.

Liga de Portoviejo, eliminado en semifinales por Juventud Italiana con un global de 2-1, busca asegurar una posición destacada en el torneo.

Final entre Juventud Italiana y 11 de Mayo

Paralelamente, la final de ida del torneo se disputará el 17 de agosto de 2025 a las 12h00 en el estadio Jocay de Manta, entre Juventud Italiana y 11 de Mayo. Ambos equipos se enfrentaron dos veces en la primera fase: Juventud Italiana venció 3-0 en el Jocay y empató 1-1 en el estadio Reales Tamarindos. Este duelo promete ser competitivo, con el ganador acercándose al título provincial y al cupo para la Copa Ecuador.

Contexto del torneo

El Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí 2025 reúne a los mejores equipos de la provincia en busca del ascenso a la Serie B. Liga de Portoviejo, vigente campeón provincial en 2024, reforzó su plantilla con jugadores como Brayan Angulo, Pedro Pablo Perlaza, Guillermo Rendón, Joel Quintero y Édison Caicedo, pero no logró llegar a la final tras caer ante Juventud Italiana. Exapromo, por su parte, fue superado por 11 de Mayo en semifinales con un global de 4-1.

Próximos pasos

El partido de vuelta entre Liga de Portoviejo y Exapromo será crucial para definir el tercer puesto. Liga de Portoviejo, con ventaja de 1-2, buscará cerrar la serie en casa, mientras que Exapromo intentará remontar. La final entre Juventud Italiana y 11 de Mayo determinará al campeón provincial, con el primer encuentro en el estadio Jocay marcando el inicio de una serie intensa.

Liga de Portoviejo, Exapromo Costa, Juventud Italiana y 11 de Mayo están clasificado a los Play Offs de Campeonato Nacional de Segunda Categoría.