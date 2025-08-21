Liga de Portoviejo golea 4-0 a Exapromo Costa y asegura tercer lugar en Manabí

Liga de Portoviejo derrotó 4-0 a Exapromo Costa en el Estadio Reales Tamarindos por el tercer lugar del Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí, asegurando su participación como Manabí 3 en los play-offs nacionales para buscar el ascenso a la Serie B.

Goleada en el Reales Tamarindos

Los goles fueron anotados por César Espínola (19’), un autogol de Giovanny Nazareno (69’), Roberto Valarezo (75’) y Andrews Delgado (85’). Este resultado, combinado con la victoria 2-1 en el partido de ida, confirmó a Liga de Portoviejo como Manabí 3 y a Exapromo Costa como Manabí 4 para los play-offs del Ascenso Nacional 2025.

El encuentro comenzó con un Exapromo Costa buscando sorprender, pero sin eficacia. A los 12’, Espínola falló una ocasión clara frente al arco de Jordi Cevallos. Siete minutos después, Edison Caicedo envió un centro al área y Espínola conectó un cabezazo para abrir el marcador.

En la segunda mitad, Exapromo intentó igualar con un cabezazo de Ricardo Vélez al 51’, que se fue por encima del arco defendido por Manuel Mendoza. Sin embargo, Liga de Portoviejo mantuvo el control. Al 59’, Anderson Ozaeta desaprovechó una oportunidad tras un rebote en un defensor rival.

Autogol y sentencia

La ventaja se amplió al 69’, cuando José Hernández disparó en el área y Giovanny Nazareno, en un intento de despeje, envió el balón a su propia portería. Seis minutos después, Ozaeta asistió a Roberto Valarezo, quien con un remate de izquierda marcó el 3-0. La goleada se cerró al 85’, cuando Jimmy Gómez Valencia centró para que Andrews Delgado cabeceara el 4-0 definitivo.

Dirigido por el paraguayo Raúl Duarte, Liga de Portoviejo mostró solidez ofensiva con jugadores como Espínola, Valarezo y Delgado, respaldados por el refuerzo Edison Caicedo, ex El Nacional. Exapromo Costa, bajo la dirección de David Bravo, no pudo contrarrestar el dominio local pese a sus intentos en el primer tiempo.

Contexto del torneo

El Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí 2025, organizado por la Asociación de Fútbol de Manabí (AFM), comenzó el 10 de mayo con 24 equipos divididos en cuatro grupos. Tras la primera fase, 12 equipos avanzaron a la segunda etapa, y los mejores ocho disputaron los play-offs. Juventud Italiana y 11 de Mayo se enfrentarán en la final provincial el 23 de agosto en el Reales Tamarindos, tras empatar 0-0 en la ida. El campeón obtendrá un cupo para la Copa Ecuador 2026, mientras los cuatro primeros clasificados (Juventud Italiana, 11 de Mayo, Liga de Portoviejo y Exapromo Costa) participarán en el Ascenso Nacional 2025 por dos boletos a la Serie B.

Liga de Portoviejo, vigente campeón provincial en 2024, había sido eliminado en semifinales por Juventud Italiana con un global de 2-1. A pesar de refuerzos como Pedro Perlaza, Brayan Angulo y Joel Quintero, no logró revalidar el título, pero su clasificación a los play-offs nacionales mantiene viva la esperanza de ascenso.

Próximos desafíos

Tras la victoria, Liga de Portoviejo se prepara para enfrentar a Macará el 27 de agosto a las 19h30 en el Estadio Reales Tamarindos por los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025. En la fase anterior, Liga superó a Independiente Juniors en penales, demostrando su fortaleza en instancias decisivas.

Por su parte, Exapromo Costa buscará recomponerse como Manabí 4 en los play-offs nacionales, mientras Juventud Italiana y 11 de Mayo, dirigido por Édison Méndez, definirán al campeón provincial en un duelo que promete gran intensidad.