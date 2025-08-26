COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Copa Ecuador

Liga de Portoviejo busca sorprender a Macará en los 16avos de final

Liga de Portoviejo se mide ante Macará en los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025 este miércoles en Reales Tamarindos, buscando un lugar en octavos.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Liga de Portoviejo busca sorprender a Macará en los 16avos de final
Brayan Angulo en Liga de Portoviejo y Pablo González en Macará serían titulares.
Liga de Portoviejo busca sorprender a Macará en los 16avos de final
Brayan Angulo en Liga de Portoviejo y Pablo González en Macará serían titulares.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Liga de Portoviejo enfrentará a Macará en los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025 este miércoles 27 de agosto a las 19h30 en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, Ecuador, con el objetivo de avanzar a octavos de final.

El ganador de este partido, a disputarse a un solo encuentro, avanzará a los octavos de final para enfrentarse a Universidad Católica, que eliminó a Río Aguarico por 0-1 el 23 de julio.

Liga de Portoviejo, conocido como La Capira, llega tras superar a Independiente Juniors en la fase previa el 9 de junio de 2025. El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, con un gol de César Espínola de penal para los manabitas, y se definió en la tanda de penales con un 4-3, gracias a las atajadas del arquero Manuel Mendoza. En el Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí, el equipo se ubicó en el tercer lugar y está clasificado a los play-offs nacionales, aunque fue eliminado en las semifinales provinciales por Juventud Italiana con un global de 2-1.

Por su parte, Macará, dirigido por Guillermo Sanguinetti, ha tenido un desempeño sólido en las últimas fechas de la LigaPro 2025, con victorias recientes sobre Barcelona SC (0-2) y Mushuc Runa (2-1) en las fechas 25 y 26. Los ambateños ocupan el 11º puesto con 30 puntos y están en el hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, el equipo busca mejorar su historial en la Copa Ecuador, tras ser eliminado por Cuniburo (Vinotinto FC) en los 16avos de final de la edición 2024.

Alineaciones y bajas

Liga de Portoviejo alinearía con Manuel Mendoza en el arco; Efrén Proaños, Pablo Cifuentes, y Joel Quintero en la defensa; Marcos Cangá y José Hernández como laterales; Jackson González, Jhoan Burgos, y Jairon Bonett en el mediocampo; y Ibán Castro junto a Brayan Angulo en el ataque. El equipo dirigido por Raúl Duarte no contará con Guillermo Rendón ni Édison Caicedo, quienes jugaron con otros clubes en esta edición de la Copa Ecuador y están inhabilitados por reglamento.

Macará, por su parte, formaría con Cristian Correa en la portería; Javier Espinoza, Nahuel Arena, José Marrufo, y Luis Ayala en la defensa; Alejandro Tello y José Luis Cazares en el mediocampo; Mateo Viera, Pablo González, y Janpol Morales como volantes ofensivos; y Ángel Ledesma en la delantera. El equipo ambateño llega sin bajas confirmadas.

Contexto del torneo

La Copa Ecuador 2025 reúne a 32 equipos en los 16avos de final, incluyendo 16 de Serie A, 7 de Serie B, y 9 de Segunda Categoría. El torneo, que otorga al campeón un cupo a la Copa Libertadores 2026 (Fase 1) y 340.000 dólares en premios, ha visto sorpresas como la eliminación de Barcelona SC por Independiente Juniors en 2024. Hasta ahora, 14 equipos están clasificados a los octavos de final: Deportivo Santo Domingo, El Nacional, La Cantera de Pastaza, Liga de Quito, Aucas, Emelec, Universidad Católica, Guayaquil City, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, San Antonio, Gualaceo, Leones del Norte, y 9 de Octubre.

El duelo entre Liga de Portoviejo y Macará será transmitido por DSports (canal 610). Los precios de las entradas son $4 (General Norte y Sur), $6 (Tribuna), $10 (Palco Norte y Sur), y $15 (Palco VIP). La localidad de preferencia no estará disponible debido a problemas estructurales en el estadio.

Historial y próximo rival

El último enfrentamiento entre ambos equipos en el Estadio Reales Tamarindos fue el 28 de septiembre de 2020 en la Serie A, con un empate 2-2. Francisco Fydriszewski y Vinicio Angulo anotaron para Liga de Portoviejo, mientras que Dubar Enríquez y Braian Molina marcaron para Macará. El historial reciente favorece a los ambateños, que no han perdido en sus últimos tres partidos contra La Capira.

El ganador de este encuentro enfrentará a Universidad Católica en los octavos de final, programados entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre de 2025. Los cruces confirmados incluyen Liga de Quito vs. San Antonio, Aucas vs. Deportivo Cuenca, Emelec vs. Leones del Norte, Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City, Independiente del Valle vs. Gualaceo, y El Nacional vs. 9 de Octubre.

Barcelona se mide a Cuenca Juniors el jueves 28 de agosto a las 19h00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El ganador de esta serie se medirá en octavos de final a La Cantera de Pastaza.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospital Verdi Cevallos no registra procesos de compra de medicinas en lo que va del 2025

Liga de Portoviejo busca sorprender a Macará en los 16avos de final

Novacero y Grupo RQ iluminan Guayaquil con la mayor planta solar privada del país

Juez dicta prisión preventiva por 4,9 toneladas de precusores químicos en Carchi

TercerMundo cierra su gira con éxito y misterio: ¿qué pasó con la banda ecuatoriana?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospital Verdi Cevallos no registra procesos de compra de medicinas en lo que va del 2025

Liga de Portoviejo busca sorprender a Macará en los 16avos de final

Novacero y Grupo RQ iluminan Guayaquil con la mayor planta solar privada del país

Juez dicta prisión preventiva por 4,9 toneladas de precusores químicos en Carchi

TercerMundo cierra su gira con éxito y misterio: ¿qué pasó con la banda ecuatoriana?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospital Verdi Cevallos no registra procesos de compra de medicinas en lo que va del 2025

Novacero y Grupo RQ iluminan Guayaquil con la mayor planta solar privada del país

Juez dicta prisión preventiva por 4,9 toneladas de precusores químicos en Carchi

TercerMundo cierra su gira con éxito y misterio: ¿qué pasó con la banda ecuatoriana?

Kris Jenner rompe el silencio sobre el cambio en su rostro: «Es mi versión de envejecer con dignidad»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO