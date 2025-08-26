Liga de Portoviejo busca sorprender a Macará en los 16avos de final

Liga de Portoviejo enfrentará a Macará en los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025 este miércoles 27 de agosto a las 19h30 en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, Ecuador, con el objetivo de avanzar a octavos de final.

El ganador de este partido, a disputarse a un solo encuentro, avanzará a los octavos de final para enfrentarse a Universidad Católica, que eliminó a Río Aguarico por 0-1 el 23 de julio.

Liga de Portoviejo, conocido como La Capira, llega tras superar a Independiente Juniors en la fase previa el 9 de junio de 2025. El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, con un gol de César Espínola de penal para los manabitas, y se definió en la tanda de penales con un 4-3, gracias a las atajadas del arquero Manuel Mendoza. En el Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí, el equipo se ubicó en el tercer lugar y está clasificado a los play-offs nacionales, aunque fue eliminado en las semifinales provinciales por Juventud Italiana con un global de 2-1.

Por su parte, Macará, dirigido por Guillermo Sanguinetti, ha tenido un desempeño sólido en las últimas fechas de la LigaPro 2025, con victorias recientes sobre Barcelona SC (0-2) y Mushuc Runa (2-1) en las fechas 25 y 26. Los ambateños ocupan el 11º puesto con 30 puntos y están en el hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, el equipo busca mejorar su historial en la Copa Ecuador, tras ser eliminado por Cuniburo (Vinotinto FC) en los 16avos de final de la edición 2024.

Alineaciones y bajas

Liga de Portoviejo alinearía con Manuel Mendoza en el arco; Efrén Proaños, Pablo Cifuentes, y Joel Quintero en la defensa; Marcos Cangá y José Hernández como laterales; Jackson González, Jhoan Burgos, y Jairon Bonett en el mediocampo; y Ibán Castro junto a Brayan Angulo en el ataque. El equipo dirigido por Raúl Duarte no contará con Guillermo Rendón ni Édison Caicedo, quienes jugaron con otros clubes en esta edición de la Copa Ecuador y están inhabilitados por reglamento.

Macará, por su parte, formaría con Cristian Correa en la portería; Javier Espinoza, Nahuel Arena, José Marrufo, y Luis Ayala en la defensa; Alejandro Tello y José Luis Cazares en el mediocampo; Mateo Viera, Pablo González, y Janpol Morales como volantes ofensivos; y Ángel Ledesma en la delantera. El equipo ambateño llega sin bajas confirmadas.

Contexto del torneo

La Copa Ecuador 2025 reúne a 32 equipos en los 16avos de final, incluyendo 16 de Serie A, 7 de Serie B, y 9 de Segunda Categoría. El torneo, que otorga al campeón un cupo a la Copa Libertadores 2026 (Fase 1) y 340.000 dólares en premios, ha visto sorpresas como la eliminación de Barcelona SC por Independiente Juniors en 2024. Hasta ahora, 14 equipos están clasificados a los octavos de final: Deportivo Santo Domingo, El Nacional, La Cantera de Pastaza, Liga de Quito, Aucas, Emelec, Universidad Católica, Guayaquil City, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, San Antonio, Gualaceo, Leones del Norte, y 9 de Octubre.

El duelo entre Liga de Portoviejo y Macará será transmitido por DSports (canal 610). Los precios de las entradas son $4 (General Norte y Sur), $6 (Tribuna), $10 (Palco Norte y Sur), y $15 (Palco VIP). La localidad de preferencia no estará disponible debido a problemas estructurales en el estadio.

Historial y próximo rival

El último enfrentamiento entre ambos equipos en el Estadio Reales Tamarindos fue el 28 de septiembre de 2020 en la Serie A, con un empate 2-2. Francisco Fydriszewski y Vinicio Angulo anotaron para Liga de Portoviejo, mientras que Dubar Enríquez y Braian Molina marcaron para Macará. El historial reciente favorece a los ambateños, que no han perdido en sus últimos tres partidos contra La Capira.

El ganador de este encuentro enfrentará a Universidad Católica en los octavos de final, programados entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre de 2025. Los cruces confirmados incluyen Liga de Quito vs. San Antonio, Aucas vs. Deportivo Cuenca, Emelec vs. Leones del Norte, Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City, Independiente del Valle vs. Gualaceo, y El Nacional vs. 9 de Octubre.

Barcelona se mide a Cuenca Juniors el jueves 28 de agosto a las 19h00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El ganador de esta serie se medirá en octavos de final a La Cantera de Pastaza.