Liga de Portoviejo busca sellar el tercer puesto ante Exapromo Costa

Liga de Portoviejo enfrentará a Exapromo Costa en el Estadio Reales Tamarindos, Portoviejo, Ecuador, a las 15h30, por el duelo de vuelta del tercer lugar del Campeonato Provincial de Ascenso, buscando consolidar su ventaja de 2-1 obtenida en la ida.

Duelo clave en Reales Tamarindos

La ‘U’, dirigida por el paraguayo Raúl Duarte intentará cerrar la llave con un resultado que les permita ganar confianza, debido a que el 27 de agosto se enfrentarán a Macará en los 16avos de final de la Copa Ecuador.

En el encuentro de ida, disputado el 17 de agosto, los universitarios vencieron 1-2 con goles de Jackson González y Edison Caicedo, mientras que Jonathan Saltos descontó para Exapromo Costa.

El técnico Duarte planea alinear a Caicedo, de 35 años, como titular tras su gol en la ida. Las entradas para las localidades de Tribuna y Palco tienen un costo de $3, con acceso exclusivo a estas zonas.

Exapromo Costa, dirigido por David Bravo, cuenta con jugadores como Giovanny Nazareno y Beder Valencia, y buscará remontar el marcador en este duelo decisivo.

Cambios en el plantel

Liga de Portoviejo anunció que el delantero Jorge Luis Cuesta no continuará en el equipo para el resto de la temporada 2025. Cuesta, de 33 años, disputó 19 partidos y marcó siete goles con el cuadro universitario, siendo una pieza importante en el ataque. Su salida se suma a los ajustes del club tras la eliminación en semifinales ante Juventud Italiana por un global de 2-1.

Por otro lado, el club oficializó la incorporación de Miguel Parrales Cantos como Gerente Deportivo. Parrales, exdirector técnico de Atlético Manabí, asumirá la planificación estratégica del equipo, que busca el ascenso a la Serie B en 2026.

Liga de Portoviejo se reforzó con jugadores de experiencia

Liga de Portoviejo reforzó su plantel con figuras como Pedro Pablo Perlaza, Brayan Angulo, Joel Quintero, Guillermo Rendón y Edison Caicedo, este último fichado desde El Nacional el 13 de agosto, tras problemas de pagos. Sin embargo, las actuaciones de cuatro de los últimos cinco fichajes no han dejado contenta a la afición de la ídolo de Manabí, que esperan que los futbolistas eleven su nivel, de cara a los play offs del torneo nacional de ascenso.

Próximos desafíos

Tras el duelo por el tercer lugar, Liga de Portoviejo se enfocará en su próximo partido de la Copa Ecuador 2025, donde enfrentará a Macará el 27 de agosto en los dieciseisavos de final en el Reales Tamarindos. El ganador avanzará a los octavos de final, manteniendo viva la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Exapromo Costa, por su parte, cerrará su participación en el torneo provincial y buscará prepararse para la próxima temporada.

Edison Caicedo, con experiencia en 11 clubes ecuatorianos, será clave para el objetivo de La Capira de regresar a la Serie B. El Club 11 de Mayo y Juventud Italiana se enfrentarán el sábado a las 15h00 en la final definitiva por le título del Campeonato Provincial de Ascenso. En la ida el marcador finalizó sin goles.