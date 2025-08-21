COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Liga de Portoviejo busca sellar el tercer puesto ante Exapromo Costa

Liga de Portoviejo se mide a Exapromo Costa por el tercer lugar del torneo provincial en Reales Tamarindos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Liga de Portoviejo busca sellar el tercer puesto ante Exapromo Costa
Jimmy Gómez en Liga de Portoviejo y Jonathan Saltos en Exapromo Costa serían titulares este jueves.
Liga de Portoviejo busca sellar el tercer puesto ante Exapromo Costa
Jimmy Gómez en Liga de Portoviejo y Jonathan Saltos en Exapromo Costa serían titulares este jueves.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Liga de Portoviejo enfrentará a Exapromo Costa en el Estadio Reales Tamarindos, Portoviejo, Ecuador, a las 15h30, por el duelo de vuelta del tercer lugar del Campeonato Provincial de Ascenso, buscando consolidar su ventaja de 2-1 obtenida en la ida.

Duelo clave en Reales Tamarindos

La ‘U’, dirigida por el paraguayo Raúl Duarte intentará cerrar la llave con un resultado que les permita ganar confianza, debido a que el 27 de agosto se enfrentarán a Macará en los 16avos de final de la Copa Ecuador.

En el encuentro de ida, disputado el 17 de agosto, los universitarios vencieron 1-2 con goles de Jackson González y Edison Caicedo, mientras que Jonathan Saltos descontó para Exapromo Costa.

El técnico Duarte planea alinear a Caicedo, de 35 años, como titular tras su gol en la ida. Las entradas para las localidades de Tribuna y Palco tienen un costo de $3, con acceso exclusivo a estas zonas

Exapromo Costa, dirigido por David Bravo, cuenta con jugadores como Giovanny Nazareno y Beder Valencia, y buscará remontar el marcador en este duelo decisivo.

Cambios en el plantel

Liga de Portoviejo anunció que el delantero Jorge Luis Cuesta no continuará en el equipo para el resto de la temporada 2025. Cuesta, de 33 años, disputó 19 partidos y marcó siete goles con el cuadro universitario, siendo una pieza importante en el ataque. Su salida se suma a los ajustes del club tras la eliminación en semifinales ante Juventud Italiana por un global de 2-1.

Por otro lado, el club oficializó la incorporación de Miguel Parrales Cantos como Gerente Deportivo. Parrales, exdirector técnico de Atlético Manabí, asumirá la planificación estratégica del equipo, que busca el ascenso a la Serie B en 2026.

Liga de Portoviejo se reforzó con jugadores de experiencia

Liga de Portoviejo reforzó su plantel con figuras como Pedro Pablo Perlaza, Brayan Angulo, Joel Quintero, Guillermo Rendón y Edison Caicedo, este último fichado desde El Nacional el 13 de agosto, tras problemas de pagos. Sin embargo, las actuaciones de cuatro de los últimos cinco fichajes no han dejado contenta a la afición de la ídolo de Manabí, que esperan que los futbolistas eleven su nivel, de cara a los play offs del torneo nacional de ascenso. 

Próximos desafíos

Tras el duelo por el tercer lugar, Liga de Portoviejo se enfocará en su próximo partido de la Copa Ecuador 2025, donde enfrentará a Macará el 27 de agosto en los dieciseisavos de final en el Reales Tamarindos. El ganador avanzará a los octavos de final, manteniendo viva la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Exapromo Costa, por su parte, cerrará su participación en el torneo provincial y buscará prepararse para la próxima temporada.

Edison Caicedo, con experiencia en 11 clubes ecuatorianos, será clave para el objetivo de La Capira de regresar a la Serie B. El Club 11 de Mayo y Juventud Italiana se enfrentarán el sábado a las 15h00 en la final definitiva por le título del Campeonato Provincial de Ascenso. En la ida el marcador finalizó sin goles. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Siete detenidos en operativos policiales contra extorsión y asalto en Jaramijó y Montecristi

Barcelona SC jugará sin público por sanción de la Liga Ecuabet

Seis ecuatorianos detenidos en operación Pacific Viper en el Pacífico por tráfico de cocaína

Mi Apa Latin Café, el rincón latino donde los ecuatorianos se sienten en casa

Capturan a tres sospechosos por asesinato de presidente de la Cámara de Comercio en Esmeraldas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Siete detenidos en operativos policiales contra extorsión y asalto en Jaramijó y Montecristi

Barcelona SC jugará sin público por sanción de la Liga Ecuabet

Seis ecuatorianos detenidos en operación Pacific Viper en el Pacífico por tráfico de cocaína

Mi Apa Latin Café, el rincón latino donde los ecuatorianos se sienten en casa

Capturan a tres sospechosos por asesinato de presidente de la Cámara de Comercio en Esmeraldas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Siete detenidos en operativos policiales contra extorsión y asalto en Jaramijó y Montecristi

Barcelona SC jugará sin público por sanción de la Liga Ecuabet

Seis ecuatorianos detenidos en operación Pacific Viper en el Pacífico por tráfico de cocaína

Mi Apa Latin Café, el rincón latino donde los ecuatorianos se sienten en casa

Capturan a tres sospechosos por asesinato de presidente de la Cámara de Comercio en Esmeraldas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO