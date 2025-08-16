Leones FC rechaza cambio de horario para su partido ante Orense en Copa Ecuador

Leones FC informó este viernes 15 de agosto de 2025 que rechazó la propuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para cambiar el horario de su partido ante Orense SC, válido por los 16avos de final de la Copa Ecuador, previsto para el 21 de agosto en el estadio Municipal de Otavalo, debido a que el escenario no cuenta con iluminación artificial.

El origen del conflicto

El encuentro entre Leones FC y Orense SC estaba fijado originalmente para las 15:00 del jueves 21 de agosto. Sin embargo, la FEF habría solicitado mover el compromiso a las 19:00 del mismo día. Según el comunicado emitido por el club imbabureño, el cambio resulta inviable porque el estadio Municipal de Otavalo no dispone de luminarias.

El pronunciamiento, publicado en las redes oficiales del equipo, señala que el escenario deportivo cuenta con todos los permisos necesarios y se encuentra en óptimas condiciones para recibir el compromiso en el horario original, cumpliendo los requisitos de la Copa Ecuador. El club destacó que el horario diurno garantiza el desarrollo normal del partido. Esto evita problemas logísticos y de seguridad que puedan surgir en un escenario sin iluminación nocturna.

Opciones descartadas por la directiva

En su comunicado, Leones FC también se refirió a las alternativas de cambio de sede planteadas en conversaciones con las autoridades. Una de ellas fue el estadio Olímpico de Ibarra, descartado debido a la negativa del presidente de la Asociación de Fútbol de Imbabura, quien —según el club— mantiene “una postura adversa” hacia la institución.

Otra posibilidad fue el estadio Francisco Espinoza de Cotacachi, que sí está aprobado por la FEF como sede alterna. No obstante, el escenario también carece de sistema de iluminación, lo que imposibilita programar el cotejo en horario nocturno. La directiva recalcó que el partido ya estaba coordinado con las autoridades locales y que un cambio repentino afectaría la logística, la venta de entradas y la experiencia de los aficionados.

Argumentos reglamentarios

El club imbabureño sustentó su solicitud en el artículo 45 del Reglamento General de Competiciones de la FEF, que establece que los cambios de horario solo pueden aplicarse por causas excepcionales relacionadas con la seguridad o el normal desarrollo del torneo.

Para Leones FC, en este caso no se cumplen esas condiciones, pues no existe un motivo de fuerza mayor que justifique alterar el horario original. La institución reiteró su disposición a cumplir con el calendario oficial, pero sin modificaciones que comprometan la viabilidad técnica del encuentro.

Próximos pasos

La respuesta oficial de la FEF sobre la solicitud de Leones FC aún no ha sido comunicada públicamente. La expectativa se centra en si el organismo mantendrá la hora inicial o insistirá en la reprogramación nocturna.

En caso de que el horario se mantenga, el partido se disputará el jueves 21 de agosto a las 15:00 en el estadio Municipal de Otavalo. Este tiene capacidad para recibir a la afición local que espera presenciar uno de los partidos más importantes del año para el club imbabureño. Si, por el contrario, se confirma un cambio de horario o sede, Leones FC deberá adaptar su logística y evaluar cómo impactará en su preparación y en el respaldo de sus seguidores.