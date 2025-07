Leonardo Campana apunta al Mundial 2026 con New England Revolution

Leonardo Campana, delantero ecuatoriano de 25 años, explicó que la renovación de Luis Suárez lo llevó a dejar Inter Miami y firmar con New England Revolution hasta 2027. La idea es buscar más minutos para asegurar un puesto en la selección de Ecuador para el Mundial 2026.

Campana, tras cuatro años con Inter Miami, decidió cambiar de rumbo al unirse a New England Revolution en diciembre de 2024. En una entrevista con Fox Deportes, el delantero ecuatoriano detalló que la renovación de Luis Suárez con Inter Miami para la temporada 2025 fue el factor decisivo para su salida, ya que redujo sus oportunidades de jugar. “Yo pedí salir del Inter porque necesitaba jugar. Al momento que vi que Luis Suárez renovó, sabía que me tocaba salir. Tenía que enfocarme en mí, se viene el Mundial 2026 y tenía que jugar, acá encontré eso”, afirmó Campana.

Despempeño de Campana con New England Revolution

En New England Revolution, Campana ha disputado 17 partidos en la MLS 2025, anotando cuatro goles. El delantero, que firmó un contrato hasta finales de 2027, expresó su objetivo.“Voy a jugar los minutos que quiero, convertir goles y voy a consolidarme en la Selección de Ecuador para estar en el Mundial”.

Campana también reflexionó sobre su paso por Inter Miami, donde compartió vestuario con Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, y Sergio Busquets. “En 2023 pude jugar con el mejor jugador del mundo, fue un sueño que nunca lo pensé. Tuve la bendición de compartir con grandes jugadores, es un recuerdo que me llevo para toda la vida”, señaló. Durante su etapa en Miami, participó en 94 partidos, marcando 25 goles y dando 8 asistencias.

Desafíos físicos y lesiones pasadas

Campana también abordó cómo las lesiones afectaron su carrera, especialmente durante su paso por Famalicão en Portugal en 2020-2021. “En Inglaterra estuve bien mental y físicamente, me hicieron una bestia en lo físico. Pero en Famalicão, me diagnosticaron pie plano y me dieron plantillas. El simple hecho de cambiar la forma en que piso me mató el cuerpo. Habré tenido seis o siete desgarros en nueve meses, no podía jugar fútbol”, relató. En esa temporada, solo jugó cuatro partidos, lo que limitó sus convocatorias a la selección ecuatoriana.

El delantero destacó que su tiempo en Wolverhampton Wanderers (2019-2020) fue complicado por la alta competencia con jugadores como Raúl Jiménez, Pedro Neto, Diogo Jota, y Adama Traoré, además de la suspensión de la temporada por la pandemia de COVID-19. “No jugué en 10 meses porque a los dos o tres meses llegó la pandemia y se suspendió el campeonato”, explicó.

Aspiraciones con Ecuador y mentalidad ganadora

Campana resaltó la influencia de compartir con figuras como Messi y Suárez en Inter Miami. “Te ayudan a superarte y elevar tu nivel. Sabes que en cada entrenamiento debías llegar de la mejor manera y estar a su nivel, porque ellos están acostumbrados a ganar y no les gusta perder ni en los entrenamientos. Te contagian esa mentalidad ganadora”, afirmó. Esta experiencia, dijo, la lleva a New England, donde busca “ganar en lo que sea”.

El delantero también expresó su ambición de consolidarse en la Selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, para el Mundial 2026. “Si estás bien de la cabeza, te puedes comer el mundo. Hablando de la Selección, todavía no despunto, pero voy allá y soy fan de los jugadores que tenemos. Willian Pacho acaba de ganar la Champions, Moisés Caicedo es capitán del Chelsea. Lo dijo Moi, por qué no ser campeones del mundo”, comentó, refiriéndose a Pacho y Caicedo. Campana ha jugado 10 partidos con Ecuador, sin goles registrados.

Su carrera y New England

New England Revolution, fundado en 1996, es uno de los clubes históricos de la MLS, con una Copa US Open (2007) y una SuperLiga (2008). La llegada de Campana, quien se convirtió en el sexto club de su carrera tras Barcelona SC, Wolverhampton, Famalicão, Grasshopper, e Inter Miami, busca reforzar un ataque que promedió 1.2 goles por partido en 2024. Su próximo partido, contra DC United el 9 de agosto de 2025, será clave para mantener el impulso en la temporada 2025, donde el equipo marcha 11° en el Este con 25 puntos tras 24 partidos.