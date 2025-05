Lele Pons y su pancita: La invitada estelar de Shakira en la apertura de su gira por Estados Unidos

Lele Pons, influencer venezolana embarazada, cumplió su cita con Shakira en el Bank of America Stadium de Charlotte, EE. UU., abriendo la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. No fue sola: la acompañaron Sheynnis Palacios y Emilia Dides.

Lele Pons, a días de convertirse en mamá, no dejó que su avanzado embarazo la detuviera. La influencer venezolana, de 28 años, aceptó la invitación de Shakira para caminar juntas hacia el escenario en el primer concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Charlotte, Carolina del Norte, el 13 de mayo de 2025. Pero Lele no llegó sola: se robó las miradas junto a la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, y la exreina chilena Emilia Dides, bailando al ritmo de Soltera.

Shakira, fiel a su estilo, sorprendió a sus fans con un video en Instagram días antes, invitando a Lele: “¿Vienes a Charlotte? Vas a ser mi primera embarazada caminando con la Loba. Te quiero”, dijo entre risas. Lele respondió sin dudar: “¡Claro que sí! Voy a estar ahí”.

Shakira y Lele han consolidado una linda amistad

La conexión entre Lele Pons y Shakira no es nueva. Desde que colaboraron en la promoción de Soltera en 2024, su amistad se ha fortalecido. Lele, fan declarada de “La Loba” desde los 6 años, ha compartido cómo Shakira marcó su vida, desde tener una fan page en 2012 hasta bailar ‘Whenever, Wherever’ en Bailando con las estrellas. “Crecí yendo a sus conciertos, mi papá me llevó al primero”, confesó Lele en Instagram, según Hola. Su emoción al compartir con Shakira en camerinos, previo al concierto, fue evidente.

En el concierto, Lele y sus acompañantes no solo tuvieron un encuentro privado tras bambalinas sino que corearon Soltera y bailaron con energía. Shakira incluso conoció la barriguita de Lele en persona, un momento que emocionó a los fans.

Un momento único en Charlotte

El concierto en el Bank of America Stadium marcó el inicio de la etapa norteamericana de la gira, que incluye 23 fechas en EE. UU. y Canadá. Alejandro Sanz y Wyclef Jean compartieron escenario con Shakira, celebrando hits como La Tortura y Hips Don’t Lie. Pero fue Lele, con su avanzado embarazo, quien se llevó los titulares.

La presencia de la ex Miss Universo, Sheyniss y la exreina chilena Emilia, añadió glamour a la noche, reforzando el mensaje de empoderamiento de Shakira.

Lele: De Vine a Ícono Global

Lele, nacida en Caracas y radicada en Miami desde los 5 años, es mucho más que una influencer. Desde sus inicios en Vine, donde fue la mujer más seguida con 11.5 millones de loops, hasta su éxito en YouTube y su música como Celoso, ha construido un imperio digital. Casada con el rapero Guaynaa desde 2023, espera a su primer hijo. Su participación en el concierto, a pesar de su embarazo, refleja su energía imparable.

Casos similares, como Anitta o Danna, que también han colaborado con Shakira en Soltera, muestran cómo la colombiana une talentos latinos. Pero Lele, con su historia de fan convertida en amiga, tocó corazones.

Lele cerró la noche compartiendo contenido en Instagram: “Te amamos Shakira”, escribió en uno de los videos que publicó. Su pancita, su sonrisa y su squad dejaron claro que, incluso a días de ser mamá, Lele Pons sigue siendo la reina de los escenarios.