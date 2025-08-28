COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Lavinia Valbonesi dedicó un mensaje romántico al presidente Daniel Noboa por su cuarto aniversario de bodas

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, compartió la mañana de este jueves 28 de agosto del 2025 un mensaje lleno de amor para su esposo, el presidente Daniel Noboa, por su cuarto aniversario de bodas.

En su cuenta de Instagram, la empresaria y nutricionista publicó una foto de ambos, la misma que acompañó con el mensaje: «Seguimos de pie, compartiendo la vida con la misma fuerza con la que empezamos. Hoy celebramos un amor que el tiempo fortalece. Feliz aniversario mi amor. Tú y yo, para siempre», escribió Lavinia.

La dedicatoria ha recibido miles de ‘me gusta’ de sus seguidores, quienes celebran su amor.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lavinia Noboa (@laviniavalbonesi_)

La historia de amor entre Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi

El presidente Daniel Noboa recordó en varias entrevistas que en 2019 buscaba un nuevo nutricionista y un primo le recomendó acudir con Lavinia Valbonesi. Tras ver su foto dijo: «¡Uy! Ahí voy».

En tono anecdótico, relató que antes de conocerla tenía un nutricionista que lo hacía consumir productos de coco. «Todo me sabía a coco», comentó con humor.

El jefe de Estado también recordó que coincidía con Valbonesi en un gimnasio de Guayaquil. «Yo estaba en la elíptica o en la caminadora y veía una rubia grandota y dije esta no es de aquí», relató.

Con gracia contó que siempre vestía de blanco y negro. «Le pusimos la pingüino y era como de Galápagos porque tenía ese rubio en la cabeza», expresó entre risas.

Cuando decidió atenderse con ella, pidió el último turno para su consulta. Lavinia Valbonesi le dio una dieta con la que perdió ocho libras.

Desde ahí comenzaron a conversar y a compartir más tiempo. «De ahí seguimos hablando y encontrándonos. Ahora tenemos dos hijos», destacó Noboa al referirse a la familia que construyeron juntos.

Después de un noviazgo de un año y ocho meses, Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi contrajeron matrimonio en agosto de 2021, en una playa ecuatoriana.

Actualmente, la familia Noboa Valbonesi tiene dos hijos: Alvarito y Furio, quien nació en 2024.

