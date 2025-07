Lautaro Martínez y Hakan Calhanoglu protagonizan tensión tras eliminación del Inter

Inter de Milán quedó eliminado el 30 de junio de 2025 en los octavos de final del Mundial de Clubes tras perder 2-0 ante Fluminense en Charlotte, EE. UU.

Las declaraciones del capitán Lautaro Martínez, que cuestionaron el compromiso de algunos compañeros, desataron una crisis interna, con el mediocampista Hakan Calhanoglu como principal señalado, según confirmó el presidente Giuseppe Marotta.

Un tropiezo que agrava la crisis

Inter de Milán llegó al Mundial de Clubes 2025 tras una temporada decepcionante, marcada por la derrota 5-0 ante el PSG en la final de la Champions League, la eliminación en semifinales de la Coppa Italia frente al Milan y la pérdida del Scudetto ante el Napoli en la última jornada. La caída por 2-0 ante Fluminense, con goles de Germán Cano y Hércules, profundizó la crisis de un equipo que no logró ningún título en la temporada 2024-2025. Este nuevo fracaso desató tensiones en el vestuario, evidenciadas por las explosivas declaraciones del capitán argentino.

Tras el partido en Charlotte, Lautaro Martínez expresó su frustración en una entrevista con DAZN. “No quiero perder. Aquí tienes que querer quedarte. ¿Entendido? Porque luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar, que se quede; el que se quiera ir, que se vaya. He visto muchas cosas que no me han gustado”. Aunque no mencionó nombres, sus palabras apuntaron a una falta de compromiso en el plantel, generando especulaciones inmediatas.

Respaldo presidencial y señalamiento directo

El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, respaldó las declaraciones de Martínez y aclaró que el mensaje iba dirigido a Hakan Calhanoglu. “Lautaro, como capitán, subrayó algunas verdades. Cuando un jugador no quiere estar en un equipo, lo correcto es que se vaya. Es evidente que se refería a la situación de Calhanoglu, que se definirá pronto”. El directivo añadió que el club dialogará con el mediocampista turco en los próximos días, dejando abierta la posibilidad de su salida si expresa su deseo de partir.

Hakan Calhanoglu, de 31 años, no jugó en el Mundial de Clubes debido a una distensión en el sóleo de la pierna derecha, según comunicó el club. Sin embargo, su ausencia y las fotos publicadas por su esposa, Sinem, en redes sociales, mostrando al jugador de vacaciones en Turquía, avivaron las críticas. Rumores sobre un posible traspaso al Galatasaray o a clubes de Arabia Saudita, junto con un contrato vigente hasta junio de 2027, complican su situación en el Inter.

La respuesta de Calhanoglu

Horas después de las declaraciones de Martínez y Marotta, Hakan Calhanoglu respondió mediante un comunicado en Instagram, publicado en inglés, italiano y turco. “Lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen”, escribió, sin nombrar directamente a su capitán. El mediocampista explicó su ausencia: “Tras la lesión en la final de la Champions, decidí ir a Estados Unidos para apoyar al grupo. Desafortunadamente, sufrí un desgarro muscular en un entrenamiento, por eso no pude jugar”.

Calhanoglu defendió su compromiso: “Nunca he traicionado esta camiseta. En el pasado recibí ofertas importantes, pero elegí quedarme. El verdadero líder está al lado de sus compañeros, no busca culpables”. Su esposa, Sinem, también se pronunció en redes: “Algunas personas no son leales contigo. Son leales a su necesidad de ti. No te arrepientas de tener buen corazón, Hakan”.

Un vestuario en tensión en el Inter

El entrenador Cristian Chivu, quien asumió tras la salida de Simone Inzaghi al Al-Hilal, respaldó a Martínez en conferencia de prensa. “Lautaro tiene razón. Todos debemos remar en la misma dirección”. Sin embargo, la fractura en el vestuario es evidente, y la dirigencia deberá actuar rápido para evitar que el conflicto escale. La posible salida de Calhanoglu, un pilar del mediocampo con cuatro temporadas en el club, podría marcar un punto de inflexión en la reconstrucción del Inter.

¿Qué sigue para el Inter?

La eliminación del Mundial de Clubes y la crisis interna obligan al Inter a replantear su proyecto deportivo. Con Lautaro Martínez como líder, el club buscará recuperar la armonía en el vestuario y definir el futuro de jugadores clave como Calhanoglu. La próxima semana será crucial para las negociaciones y para determinar si el equipo puede superar este nuevo capítulo de tensiones.