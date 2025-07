Lautaro Martínez: “Quien quiera estar, se queda; quien no, se va” tras la eliminación del Inter

Lautaro Martínez, capitán y referente del Inter de Milán, se mostró visiblemente afectado tras la eliminación de su equipo ante Fluminense en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, en Charlotte, Estados Unidos. El delantero argentino ofreció declaraciones contundentes en las que llamó a la autocrítica y cuestionó el compromiso de algunos integrantes del plantel.

Una eliminación que dejó secuelas

El Inter de Milán cayó 0-2 ante Fluminense, con goles de Germán Cano y Hércules, y quedó fuera prematuramente del torneo internacional. La derrota marcó el cierre de una temporada intensa para el conjunto italiano, que acumuló frustraciones deportivas en varias competiciones. Tras el pitazo final, Lautaro Martínez habló con el medio DAZN Italia y expresó su frustración: “Duele porque venimos de muchos golpes. Era el último objetivo que teníamos con las pocas fuerzas que nos quedan. Lo dejamos todo”.

El argentino, visiblemente conmovido, remarcó que la eliminación representa una de las mayores decepciones del año. Pero el momento más resonante de sus declaraciones llegó cuando enfatizó: “Aquí luchamos por objetivos, así que el mensaje es claro: quien quiera estar con nosotros se queda, quien no quiera se va”.

Un mensaje dirigido al vestuario

Consultado por si sus palabras apuntaban a algún jugador en particular, Martínez negó dar nombres, pero reiteró que se refería a una percepción general del grupo: “Vi muchas cosas que no me gustaron. Como capitán tengo que decirlo. Aquí se lucha o se da un paso al costado”. En sus declaraciones, también pidió unidad y responsabilidad colectiva: “No se puede solo. Soy el líder del grupo y por eso hablo.

Esta derrota nos duele mucho y pedimos disculpas a la afición. Llegamos muy desgastados, pero lo dejamos todo”. Martínez insistió en que el equipo debe recuperarse física y mentalmente tras una temporada que calificó como “agotadora”, y confió en que podrán trabajar desde la pretemporada para devolver al Inter al protagonismo internacional.

Una temporada compleja para el Inter

El Inter llegó al Mundial de Clubes 2025 como subcampeón de Europa, tras una campaña destacada en la UEFA Champions League, donde eliminó a Bayern Múnich y Barcelona, pero cayó en la final por 0-5 ante el PSG. Esa goleada en Londres dejó huellas emocionales en el grupo, según analistas deportivos italianos. En el torneo local, el equipo también cedió el título de la Serie A en las últimas jornadas y quedó fuera de la Copa Italia en semifinales ante el Milan, además de perder la Supercopa de Italia en una remontada del clásico rival.

El cambio de entrenador, con la salida de Simone Inzaghi y la llegada del rumano Christian Chivu, buscaba dar un nuevo aire al vestuario, pero los resultados en el Mundial de Clubes no fueron los esperados. Inter empató ante Monterrey (1-1), superó a Urawa Red Diamonds (2-1) y a River Plate (2-0), pero el revés ante Fluminense frenó su camino.

El rol de Lautaro Martínez y su legado como capitán

En lo personal, Lautaro Martínez disputó los cuatro partidos del torneo y anotó dos goles, consolidando su papel como máximo referente ofensivo del equipo. Además de su rendimiento en la cancha, el delantero argentino se ha convertido en el líder del vestuario, heredando la cinta de capitán y tomando un rol protagónico en la toma de decisiones internas.

Martínez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, insistió en la necesidad de una limpieza emocional y táctica en el plantel. Sus declaraciones apuntan a un replanteamiento profundo de cara a la temporada 2025-2026, en la que el Inter buscará reconstruir su identidad y volver a competir por títulos.