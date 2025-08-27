COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Negocios
Comercio

Las exportaciones totales de Ecuador aumentaron 11% entre enero y junio de 2025, según datos oficiales

Entre enero y junio de 2025, las exportaciones totales de Ecuador crecieron 11%, impulsadas por productos no petroleros, según la Presidencia.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Las exportaciones totales de Ecuador aumentaron 11% entre enero y junio de 2025, según datos oficiales. (Pexels)
Las exportaciones totales de Ecuador aumentaron 11% entre enero y junio de 2025, según datos oficiales. (Pexels)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

Las exportaciones totales de Ecuador crecieron un 11% entre enero y junio de 2025, frente al mismo período de 2024. Este incremento refleja un dinamismo económico sostenido. Productos no petroleros, como cacao, camarón, banano y flores, lideraron el aumento. Las exportaciones no tradicionales alcanzaron USD 5.470 millones, un 10,2% más.

La balanza comercial registró un saldo positivo de USD 4.166 millones. Este resultado representa un aumento del 11,4% respecto a 2024. Las exportaciones no petroleras generaron un superávit de USD 3.112 millones. Este sector creció un 58,6% en comparación con el año anterior.

Las ventas locales también muestran un crecimiento notable. En el primer semestre de 2025, alcanzaron USD 105.292 millones, un 6,2% más que en 2024. La inflación se mantuvo estable en julio, con un índice del 0,72%.

Exportaciones impulsan la economía ecuatoriana

La liquidez económica favorece a los ciudadanos y la producción. Los depósitos en la banca privada sumaron USD 56.934 millones en julio. Esto representa un aumento del 17,1%. La cartera de créditos creció un 10,5%, destacando el segmento productivo.

Ecuador avanza hacia un tratado de libre comercio con Japón para potenciar exportaciones e inversión estratégica en 2025

Las reservas internacionales alcanzaron USD 8.451 millones al 22 de agosto. Este monto supera en USD 2.793 millones las registradas en noviembre de 2023. La dolarización se fortalece con estas cifras. El riesgo país bajó a 759 puntos el 26 de agosto.

Exportaciones no petroleras lideran el crecimiento

La confianza internacional en Ecuador ha mejorado. La calificadora S&P Global Ratings ajustó la perspectiva del país a estable. Este cambio refleja una gestión económica sólida. El riesgo país alcanzó su nivel más bajo durante el actual gobierno.

El Banco Central reporta un crecimiento económico acumulado del 3,9% hasta junio. La tasa interanual de junio fue del 2,8%. Estos datos preliminares respaldan el contexto económico positivo. Las políticas del gobierno impulsan la reactivación productiva.

Dinamismo económico

Los sectores no petroleros consolidan su rol en la economía. El camarón, cacao y flores destacan en mercados internacionales. Estos productos generan empleo y divisas para el país. La balanza comercial positiva fortalece la estabilidad económica.

El aumento de las exportaciones refleja un enfoque en diversificación. Las mipymes también se benefician del dinamismo comercial. La economía ecuatoriana muestra signos de recuperación sostenida.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospital Verdi Cevallos no registra procesos de compra de medicinas en lo que va del 2025

Donald Trump envía buenos deseos a Taylor Swift y Travis Kelce tras anuncio de compromiso

Familia de joven de 16 años acusa a ChatGPT de promover autolesiones y presenta demanda por muerte

¿Quién es Carlos Andrés Dávila Arteaga, el legislador que reemplaza a Valentina Centeno en la Asamblea Nacional?

Las exportaciones totales de Ecuador aumentaron 11% entre enero y junio de 2025, según datos oficiales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospital Verdi Cevallos no registra procesos de compra de medicinas en lo que va del 2025

Donald Trump envía buenos deseos a Taylor Swift y Travis Kelce tras anuncio de compromiso

Familia de joven de 16 años acusa a ChatGPT de promover autolesiones y presenta demanda por muerte

¿Quién es Carlos Andrés Dávila Arteaga, el legislador que reemplaza a Valentina Centeno en la Asamblea Nacional?

Las exportaciones totales de Ecuador aumentaron 11% entre enero y junio de 2025, según datos oficiales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospital Verdi Cevallos no registra procesos de compra de medicinas en lo que va del 2025

Donald Trump envía buenos deseos a Taylor Swift y Travis Kelce tras anuncio de compromiso

Familia de joven de 16 años acusa a ChatGPT de promover autolesiones y presenta demanda por muerte

¿Quién es Carlos Andrés Dávila Arteaga, el legislador que reemplaza a Valentina Centeno en la Asamblea Nacional?

Analizan la problemática del sector lechero de Manabí para buscar soluciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO