Las exportaciones no petroleras de Ecuador alcanzaron un crecimiento del 29% en el primer trimestre de 2025, según un reporte de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) publicado el 13 de mayo en X. El valor exportado sumó $6,205 millones, con un volumen de 3,104 miles de toneladas, un 5% más que en 2024. El Banco Central del Ecuador (BCE) confirma estas cifras, que reflejan el esfuerzo por diversificar la economía. En 2024, las exportaciones no petroleras crecieron un 12%, según el Ministerio de Producción, destacando el cacao con un aumento del 186.2%.

El sector agrícola-agroindustrial lideró las exportaciones no petroleras con $3,240 millones, un alza del 43%. El camarón, principal producto, generó $1,888 millones (+24%), seguido del cacao con $1,334 millones (+100%) y el banano con $1,116 millones (+9%). El sector acuícola-pesquero aportó $2,430 millones (+18%), mientras que el manufacturero sumó $535 millones (+10%). En 2024, el cacao alcanzó precios récord de $10,000 por tonelada, impulsado por la escasez en África, según Fiduvalor Financial Solutions.

Sin embargo, no todos los productos tuvieron un desempeño positivo. Las exportaciones no petroleras de atún y pescado cayeron un 15%, y los cerámicos un 25%, según Fedexpor. En 2024, el atún había repuntado un 25.5% en valor, pero la competencia global y la inflación afectaron su demanda en 2025, según El Comercio. Las autoridades locales podrían implementar incentivos para estos sectores.

Crecieron las exportaciones no petroleras a Estados Unidos

En 2025, las exportaciones no petroleras a Estados Unidos crecieron un 43%, sumando $1,040 millones, consolidándolo como principal destino, según Fedexpor. La Unión Europea, con un 26% de participación, también mostró un aumento del 70.45%, mientras que China, con una caída del 20% en 2024, se estabilizó con un leve incremento del 3.09%. En 2024, la UE ya se había posicionado como el mayor mercado no petrolero, según Forbes Ecuador.

Las exportaciones no petroleras del sector agrícola-agroindustrial reflejan el potencial del país. El cacao, con un aumento del 100% en 2025, se benefició de la sostenida demanda global. En 2024, exportó 460,000 toneladas (+16%), según Fiduvalor. El banano, pese a un crecimiento moderado del 9%, mantuvo su posición en el top 3, aunque enfrentó desafíos por la menor demanda en China en 2024, según Forbes Ecuador.

El camarón es uno de los productos de mayor exportación

El sector acuícola-pesquero, otro pilar de las exportaciones no petroleras, mostró fortaleza con el camarón, que creció un 24% en 2025. En 2024, las ventas de camarón sumaron $5,697 millones, pero cayeron un 7% por la contracción del mercado chino, según Forbes Ecuador. En 2025, el repunte sugiere una recuperación en mercados como EE.UU. y la UE. Las autoridades locales podrían negociar nuevos acuerdos comerciales.

Las exportaciones no petroleras enfrentan retos con productos como el atún, que perdió competitividad en 2025 tras un buen 2024. La Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa) señaló que la inflación europea afectó el consumo, según El Comercio. Los cerámicos también cayeron un 25%, afectados por la menor demanda regional. En 2023, el sector manufacturero ya había disminuido un 9%, según Fedexpor.

Tendencia a incrementar exportaciones

Las exportaciones no petroleras mantienen una tendencia positiva, acumulando un crecimiento del 17% en los dos primeros meses de 2025. El Puerto de Guayaquil, principal punto de salida, manejó 485,453 toneladas en 2024 y podría aumentar su capacidad este año.

Las exportaciones no petroleras representan el 67% del total en 2025, mostrando un avance en la diversificación económica. En 2023, las exportaciones no petroleras y no mineras crecieron solo un 3%, según Infobae, evidenciando el impacto de los precios bajos. El crecimiento actual refleja una recuperación sostenida. Las autoridades locales podrían priorizar sectores rezagados para equilibrar el comercio.

Las exportaciones no petroleras de Ecuador tienen un panorama alentador para 2025, con proyecciones de alcanzar un crecimiento del 20% en el sector minero, según Primicias. El acuerdo comercial con China, vigente desde 2024, podría impulsar aún más las ventas, que ya superaron los $12,000 millones en 2023. Las autoridades locales deben mantener políticas que promuevan la competitividad.