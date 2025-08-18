La Tita: el personaje que convirtió a Christian Maquilón en un ícono del humor popular ecuatoriano

Christian Maquilón, actor guayaquileño de 41 años, lleva cerca de 30 años en el mundo de la actuación. A lo largo de su carrera ha interpretado papeles recordados en televisión y teatro, pero fue en 2018 cuando nació el personaje que marcaría un antes y un después en su trayectoria: La Tita.

El debut ocurrió en el Teatro Fedenador, en una obra compartida con Víctor Aráuz, Martín Calle y el recordado Efraín Ruales. En aquella ocasión, el personaje todavía no tenía nombre, pero ya mostraba la chispa y el carisma que lo harían inolvidable. Desde entonces, Maquilón reconoce que Tita se convirtió en su “bandera” y en el personaje que más cariño le ha dado.

La inspiración detrás de Tita

El proceso creativo de este personaje fue particular. Según contó el actor a EXTRA, Tita nació como un compendio de todas las personas que conoció en su camino. Uno de los mayores referentes fue un joven oriundo de La Troncal que vivió varios años en la casa de su madre, mientras estudiaba odontología. Su forma de hablar, sus gestos y su estilo peculiar sirvieron como base para dar vida a la Tita.

A esos detalles se sumaron frases de amigos, especialmente de la comunidad LGBTIQ+, quienes aportaban expresiones de moda y giros de lenguaje que enriquecieron el personaje, manteniéndolo fresco y actual.

El sello de identidad de La Tita

El nombre definitivo apareció gracias a un maquillador que le sugirió llamarla “Tita”, por ser corto y fácil de recordar. Más tarde, el estilista de televisión Marlon Anzules aportó la célebre presentación: “Un 5 de mayo nació la palabra belleza”, línea que rápidamente se convirtió en marca registrada.

Esa frase, repetida miles de veces en TikTok y en los escenarios donde se presenta, impulsó la popularidad del personaje y lo catapultó como referente del humor digital y teatral en Ecuador.

Un humor con respeto y cariño

Maquilón asegura que el éxito de Tita radica en el respeto con el que aborda su interpretación. “Siempre hago humor con respeto y cariño, por eso nunca he recibido críticas negativas. Al contrario, la gente la adoptó con entusiasmo”, señala.

Gracias a esa autenticidad, el personaje traspasó la pantalla. Hoy, Tita es parte de los sketches de Michy y Melo, aparece junto a figuras como David Reinoso y Víctor Aráuz, y se ha ganado un espacio en presentaciones en vivo con humoristas como Martín Calle y Tomás Delgado.

El personaje que marcó la carrera de Maquilón

Christian Maquilón ha dado vida a múltiples personajes en televisión, como Carlos Vaca en 3 Familias o Stalyn Pañalosa en Así pasa. Sin embargo, ninguno lo marcó tanto como Tita. “Donde voy, la gente me pide a La Tita. Gracias a Dios y al cariño del público, se ha convertido en el personaje que me identifica”, admite el actor.

Con sus vestuarios llamativos, accesorios divertidos —como la famosa “lagugu”— y un estilo inconfundible, La Tita logró lo que pocos personajes alcanzan: traspasar la pantalla y convertirse en parte del imaginario popular.

Un fenómeno cultural que sigue creciendo

Hoy, La Tita no es solo un personaje de humor, sino un símbolo de diversidad y frescura en la comedia nacional. Su versatilidad le permite conectar con públicos de distintas edades y entornos, tanto en escenarios teatrales como en plataformas digitales.

Con cada frase, baile o sketch, Christian Maquilón reafirma que La Tita no fue un personaje más en su carrera, sino el que le dio un lugar privilegiado en el corazón de los ecuatorianos.