«La tenemos secuestrada»: piden $50.000 por joven de 17 años en Santo Domingo

Una adolescente de 17 años fue reportada como presunta secuestrada la tarde del 16 de julio en Santo Domingo, luego de que su familia recibiera un mensaje desde su número de celular con amenazas, una imagen de la menor amordazada y una exigencia de $50.000 a cambio de su liberación.

Mensajes intimidantes y fotografía alarmante

Según el reporte oficial, la joven salió de su vivienda alrededor de las 15h30, ubicada en el sector sur de Santo Domingo, y no se supo más de su paradero. Posteriormente, a las 17h12, su madre recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su hija, en el que una persona que se identificó como miembro de un grupo criminal aseguraba tenerla secuestrada.

El mensaje exigía cinco depósitos de $10.000 cada uno y establecía un plazo de cuatro días para reunir el monto. También amenazaba con hacerle daño a otros miembros de la familia en caso de no cumplir con lo solicitado.

El texto venía acompañado por una fotografía en la que se veía a la adolescente con la boca cubierta con cinta industrial y su teléfono celular colocado sobre su rostro, como supuesto respaldo del delito.

Activación de protocolos policiales tras posible secuestro en Santo Domingo

Frente a esta amenaza, la familia dio aviso inmediato al ECU911. La entidad coordinó el despliegue de las unidades policiales especializadas hasta el lugar de la denuncia. Los agentes iniciaron las investigaciones correspondientes y solicitaron el rastreo del número de celular desde el cual se envió el mensaje, sin resultados positivos.

Además, se revisaron cámaras de videovigilancia en los alrededores, donde se pudo observar a la joven saliendo de su domicilio por su cuenta y sin señales visibles de coerción. Esto complica aún más la línea de investigación.

Investigaciones y posibles hipótesis

El caso se mantiene abierto como un posible secuestro extorsivo, aunque las autoridades también investigan si podría tratarse de una extorsión virtual, una modalidad que ha aumentado en el país. En estos casos, los delincuentes logran obtener imágenes de las víctimas y manipularlas para generar miedo y forzar pagos inmediatos.

Dado que hasta el momento la adolescente no ha sido localizada y no hay más comunicaciones, no se descarta ninguna hipótesis. Las unidades de inteligencia y antidelincuenciales trabajan en conjunto para recopilar información técnica y testimonios que permitan esclarecer el hecho.

Llamado a la comunidad

La Policía Nacional solicita a la ciudadanía que se mantenga alerta y colabore con cualquier información que permita ubicar a la joven. Las denuncias pueden hacerse de forma anónima al 911 o en las unidades de Policía Comunitaria más cercanas.

Las autoridades recomiendan a las familias mantenerse informadas sobre las nuevas formas de delitos digitales y comunicarse de inmediato ante cualquier alerta sospechosa (5).