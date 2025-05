La red social X enfrenta interrupción global que afecta a millones de usuarios este sábado

La red social X, antes conocida como Twitter, sufrió una interrupción masiva que dejó a millones de usuarios en todo el mundo sin acceso a la plataforma desde las 07:00 de la mañana del sábado 24 de mayo de 2025 (hora de Ecuador, -05 GMT). La falla, que afecta tanto la aplicación móvil como la versión web, se debe a problemas técnicos no especificados, según reportes de usuarios y sitios de monitoreo.

Fallos reportados a nivel global

Desde las 07:00 de la mañana (hora de Ecuador), usuarios de X en países como Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido, México, España y Japón reportaron dificultades para usar la plataforma. Según Downdetector, un sitio que monitorea servicios digitales, se registraron más de 25,000 quejas hacia las 07:45. Los problemas incluyen la imposibilidad de cargar publicaciones, enviar mensajes directos, dar “likes” o acceder a perfiles. Usuarios compartieron en plataformas como WhatsApp e Instagram mensajes de error como “algo salió mal” o pantallas en blanco al intentar actualizar sus feeds.

En Ecuador, las fallas son más evidentes en la aplicación móvil. María Fernanda, estudiante de Quito, señaló: “Desinstalé la app y ahora no puedo iniciar sesión”. Otros usuarios intentaron soluciones como limpiar la caché o usar redes VPN, pero los resultados fueron inconsistentes. La versión web también presenta tiempos de carga prolongados o páginas que no responden.

Antecedentes de interrupciones en X

Esta no es la primera vez que X enfrenta problemas técnicos en 2025. En marzo de este año, una caída similar afectó a usuarios durante varias horas. En ese entonces, Elon Musk, propietario de X, mencionó un posible ciberataque como causa, aunque no se confirmó. Hasta las 08:56 de este sábado, X no ha emitido un comunicado oficial sobre la interrupción actual, lo que ha generado especulaciones sobre fallos en servidores o actualizaciones recientes.

Desde que Musk adquirió la plataforma en 2022, X ha enfrentado críticas por cambios en su infraestructura técnica. Sin embargo, la empresa ha destacado sus esfuerzos por optimizar el servicio. La interrupción actual resalta la dependencia global de X como fuente de información en tiempo real.

Impacto en usuarios y alternativas

La caída ha afectado a periodistas, influencers y figuras públicas que usan X para comunicarse con sus audiencias. En Ecuador, usuarios como Juan Carlos Morales, analista de tecnología en Guayaquil, recomiendan verificar la conexión a internet o esperar a que el servicio se restablezca. Algunos han migrado a plataformas como Threads o Mastodon, aunque estas no igualan el alcance de X. Hashtags como #XDown y #TwitterDown han ganado tracción en las pocas publicaciones que logran cargarse.

Recomendaciones para usuarios afectados

Expertos sugieren a los usuarios evitar cerrar sesión en la aplicación, ya que algunos reportan dificultades para volver a iniciar. También recomiendan consultar el estado de la plataforma en el sitio oficial de X o contactar al soporte técnico, aunque este parece estar saturado. “Estos problemas suelen resolverse en horas, pero la falta de información oficial genera incertidumbre”, explicó Morales.

Contexto tecnológico

La interrupción de X pone en evidencia los desafíos de las plataformas digitales para manejar grandes volúmenes de datos. Con millones de usuarios activos diarios, X procesa una cantidad masiva de interacciones, lo que exige una infraestructura robusta. La caída actual se suma a un historial de interrupciones que han generado debates sobre la estabilidad de las redes sociales.

Hasta el momento, no hay un estimado oficial para la restauración del servicio. Los usuarios pueden mantenerse informados a través de canales alternativos mientras esperan actualizaciones de X.