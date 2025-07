La parroquia Puerto Limón, en Santo Domingo, se prepara para sus Fiestas Patronales con un variado programa

La parroquia Puerto Limón, Santo Domingo, se alista para las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de los Ángeles, que se desarrollarán del 19 de julio al 2 de agosto de 2025. El evento, que incluye actividades religiosas y festivas, busca fortalecer la fe y la unión comunitaria, según información proporcionada por el párroco Efrén Nicola.

El pregón de fiestas de Puerto Limón

Las festividades comenzarán el sábado 19 de julio con un pregón de fiestas desde las 2 de la tarde. El recorrido iniciará desde el GAD Parroquial hasta la iglesia. Este evento estará a cargo del GAD Parroquial y la Iglesia, y marca el inicio oficial del ambiente festivo en Puerto Limón.

La Novena a Nuestra Señora de los Ángeles se extenderá desde el jueves 24 de julio hasta el viernes 1 de agosto. Cada día, a las 5:00 AM, se llevará a cabo el Rosario de la Aurora con diferentes temas centrados en la esperanza, seguido del Santo Rosario a las 9:30 AM y la Santa Misa a las 10:00 AM, presidida por el Padre. Diversos barrios e instituciones de Puerto Limón son responsables de cada jornada, fomentando la participación de toda la comunidad en estas celebraciones patronales.

Entre los responsables se encuentran el Centro de Salud de Puerto Limón, Barrio San Carlos, Barrio 2 de Julio, Movimiento Schoenstatt, Ferreterías, Mecánicas, Cooperativas, Centros de Arte y Cultura, entre otros. Estos eventos religiosos son fundamentales para las tradicionales fiestas de Puerto Limón.

Eventos adicionales: Los gallos de pelea

En paralelo a las actividades religiosas, Puerto Limón también será escenario de eventos gallísticos. Un Gran Evento Gallístico se realizará el viernes 25 de julio con un premio de $1.000, organizado por «Grupo Los Grillos». Contará con la participación de diversas trabas invitadas de distintas ciudades de Ecuador, incluyendo Crucita La Bella, Babahoyo, Quevedo, Quito, Riobamba y Santo Domingo. El evento tendrá lugar en el Coliseo de Gallos Puerto Limón, diagonal a la gasolinera, y contará con seguridad privada.

Un segundo Gran Evento Gallístico se llevará a cabo el viernes 1 de agosto, organizado por Wladimir López (Rancho López), con un premio repartible de $600. Las peleas serán a 7 minutos.

Las entradas tendrán un costo de $50 para primera fila, $30 para segunda fila y $5 para entrada general. Este evento honrará a destacados galleros como Geovanny Vera Coronel, Capitán Darío Gavilanes, Eloy Vivas Coronel y José Sabando Monarca. Ambos eventos son parte de las festividades de Puerto Limón.

Un cierre con broche de oro

Las Fiestas Patronales de Puerto Limón culminarán el sábado 2 de agosto con el Rosario de la Aurora a las 5:00 AM, bajo el tema «Solemnidad en honor a Nuestra Señora de los Ángeles». La jornada cerrará con el Santo Rosario a las 9:30 AM y la Santa Misa a las 10:00 AM, presidida por el Padre. Se espera la asistencia de todos los barrios, instituciones públicas y privadas, cooperativas de transporte, y grupos parroquiales, en un cierre lleno de solemnidad y fervor en Puerto Limón (21).