La Justicia de Rusia condena a 14 años de cárcel a mercenarios de Colombia y Francia

La Justicia de Rusia condenó este lunes a 14 años de prisión al colombiano Óscar Hoyos Alzate y al francés Sylvain Bernard Caupin, a quienes halló culpables de combatir del lado del Ejército de Ucrania en el marco de la invasión rusa del territorio.

El Gobierno de Rusia los busca

El Comité de Investigación de Rusia indicó en un comunicado que ambos tendrán que ser encarcelados en una prisión de «máxima seguridad». Tal y como señala el texto, el tribunal halló pruebas «suficientes» para emitir la condena.

Por ello, se emitieron sendas órdenes de arresto a nivel internacional en su contra, y ambos pasaron a figurar en la lista de busca y captura del Gobierno ruso. La Justicia estableció que los dos combatieron junto a militares rusos desde 2023 a cambio de dinero.

Cabe recordar que, el 16 de julio, un tribunal militar ruso condenó a 24 años de prisión al mercenario paraguayo Jorge Adrián Lugo Jiménez.

Ucrania impulsa campaña para reclutar extranjeros

Hace unos días se conoció que el Ministerio de Defensa de Ucrania inició una campaña en TikTok para atraer voluntarios extranjeros a sus fuerzas armadas, en el contexto de la guerra que comenzó en febrero de 2022.

En un video dirigido al público hispanohablante, una joven con sombrero mexicano invita a ciudadanos de todo el mundo a unirse al ejército ucraniano, descrito como “el más fuerte de Europa”. La iniciativa ofrece sueldos superiores a los 3.000 dólares mensuales y beneficios como entrenamiento, equipo y atención médica.

La campaña, publicada el 14 de julio en la cuenta oficial de TikTok del Ministerio, busca cubrir vacantes en unidades de combate contra Rusia, incluyendo roles como infante, ametrallador, operador de drones y asaltante. Según datos oficiales, hasta la fecha se han reclutado 9.620 candidatos extranjeros, con 155 vacantes cubiertas en 17 brigadas, principalmente en la 47ª Brigada Mecanizada Independiente “Magura”. Este esfuerzo responde a la necesidad de reforzar las fuerzas ucranianas tras más de tres años de conflicto.

Para unirse, los candidatos deben tener entre 18 y 60 años, no contar con antecedentes penales y estar en buen estado de salud. Aunque no es obligatorio hablar ucraniano, el conocimiento de idiomas como español, inglés o ruso facilita la integración. Los voluntarios deben costear su traslado a países limítrofes como Polonia o Rumania para cruzar a Ucrania. El gobierno no cubre estos gastos ni gestiona visas.

Situación de la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Ucrania y Rusia, iniciada en 2022, generó un desgaste significativo en las fuerzas ucranianas, que necesitan rotar tropas y cubrir bajas. Según el excomandante en jefe Valerii Zaluzhnyi, el ejército requiere hasta 500.000 nuevos soldados para mantener su operatividad. La campaña en TikTok se suma a otros esfuerzos de reclutamiento, como convocatorias en redes sociales y sitios web oficiales. Estos están dirigidos a audiencias internacionales, especialmente en países de habla hispana.

En Argentina, por ejemplo, la Legión Internacional ha promovido su oferta con incentivos adicionales. Entre las alternativas se encuentra la posibilidad de obtener la ciudadanía ucraniana tras tres años de servicio. Sin embargo, testimonios de exvoluntarios, como el colombiano Luis Ospina, han señalado desafíos como retrasos en pagos y falta de equipo en algunas unidades. Esto ha generado debate sobre las condiciones reales en el frente. (13).