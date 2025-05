La inmensa mansión Lynnewood Hall era un regalo para dos hombres que murieron en el Titanic

Lynnewood Hall, es una mansión neoclásica de 110 habitaciones que se construyó entre 1897 y 1899 y que aún existe. Su primer dueño era el magnate Peter A.B. Widener, y se levantó en Elkins Park, Pennsylvania. La diseñó el arquitecto Horace Trumbauer. La mansión es una joya de la Edad Dorada, conocida como “la última Versalles americana”. En 2023 la adquirió la Lynnewood Hall Preservation Foundation por 9.5 millones de dólares.

La mansión, ubicada a 25 minutos de Filadelfia, albergó una de las colecciones de arte más importantes de Estados Unidos. Allí había obras de Rembrandt, Raphael y Monet, donadas en 1942 a la Galería Nacional de Arte. Peter Widener, era un magnate de los tranvías y cofundador de U.S. Steel, encargó la construcción para alojar a su familia y su colección de arte. La tragedia marcó a los Widener, con la pérdida de su hijo George y su nieto Harry.

La mansión Lynnewood Hall tiene 126 años

La mansión se construyó para ellos dos, era un regalo de parte de Peter Widener. En abril de 1912 George y Harry murieron en el hundimiento del Titanic. Peter murió en la mansión en 1915, y su otro hijo Joseph mantuvo la propiedad hasta su fallecimiento en 1943. De allí la mansión estuvo varias décadas abandonada y de a poco desaparecieron piezas arquitectónicas y partes de la misma construcción.

La mansión Lynnewood Hall se construyó a base de piedra caliza de Indiana. La construcción abarca 100 mil pies cuadrados y cuenta con 55 dormitorios, un salón de baile para 1.000 invitados. También dispone de una galería de arte, una piscina cubierta y talleres de carpintería. Sus jardines franceses, diseñados por Jacques Gréber, ocupaban 33 acres de un terreno original de 300 acres.

Estuvo varios años abandonada

La mansión, se inauguró en 1899 con una gala para 400 invitados, fue un ícono de opulencia, con interiores decorados con mármol. Los tapices fueron importados desde Europa y los muebles se elaboraron en Versalles, según la Lynnewood Hall Preservation Foundation.

Tras la muerte de Joseph Widener, la propiedad cambió de manos. En 1944, gran parte de su contenido fue subastado, y en 1952, la Faith Theological Seminary la adquirió por 192 mil dólares. Durante décadas, la institución desmanteló elementos arquitectónicos, como paneles de madera y fuentes. En 1996, la First Korean Church of New York compró la mansión, pero la dejó desocupada debido a disputas fiscales y de zonificación.

En 2026 se estima se reapertura al público

En 2019, estuvo en venta por 11 millones de dólares, sin compradores. La estructura, aunque sólida gracias a su construcción en acero y concreto, sufrió deterioro, con techos dañados y jardines invadidos por vegetación. La Lynnewood Hall Preservation Foundation, creada en 2019, lidera la restauración, estimada en 100 millones de dólares.

En 2023, comenzaron trabajos de estabilización, como remoción de asbesto y mejoras de iluminación. El plan incluye abrir los jardines al público en 2026 y convertir la mansión en un espacio para arte, educación y eventos. La fundación busca preservar este legado arquitectónico, evitando el destino de otras mansiones demolidas, como Whitemarsh Hall. En 2024, la mansión sirvió como escenario para sesiones de moda y un video musical.