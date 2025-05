La hija transgénero de Elon Musk debutó como modelo de ropa interior

Vivian Jenna Wilson, hija transgénero de Elon Musk, debutó como modelo de ropa interior para la marca Tomboyx en una campaña lanzada en Estados Unidos, buscando promover la inclusión y confianza en su identidad.

Se trata de una marca de ropa interior inclusiva, fundada por mujeres queer.

La hija de Elon Musk se sintió «aterrada»

Vivian Jenna, de 21 años, confesó en una entrevista con Vanity Fair que sintió mucho temor de mostrar su cuerpo en la campaña publicitaria. “Estaba aterrada. Antes de esto, yo era muy de no mostrar nada de piel, nunca, en absoluto”, dijo.

La campaña, enfocada en la inclusión trans, marcó un hito personal para la joven. “Quería tener más confianza en mi propio cuerpo. La tengo, pero quería probarme esa confianza a mí misma”, explicó la hija de Elon Musk.

La sesión fue dirigida por la fotógrafa Katia Temkin y reunió a un equipo compuesto exclusivamente por mujeres trans: la maquilladora Laurel Charleston, la estilista Alyx Liu y la diseñadora de vestuario Dialló Mítch. “Fue muy lindo tener una experiencia compartida con todos. Al final del día estábamos todos bromeando. Sentí que nos hicimos amigas en esas ocho horas”, relató.

Una campaña inclusiva

Tomboyx, conocida por su enfoque en la diversidad de género y tallas, lanzó esta campaña para expandir su línea de productos trans-inclusivos. Según Vanity Fair, Wilson expresó que trabajar con “mujeres trans hiper talentosas” en el set transformó su experiencia de intimidante a alegre.

La campaña ha sido promocionada en redes sociales, con publicaciones en X destacando el mensaje de aceptación y orgullo trans.

Vivian Jenna, quien se identifica como una figura pública emergente, también colaboró previamente con la marca queer Wildfang en una campaña llamada Say My Name, lanzada en mayo de 2025, enfocada en la autoexpresión trans.

La hija de Elon Musk quiere seguir en el modelaje

La hija del magnate estudia idiomas en Tokio, pero ha manifestado su interés en continuar en el modelaje, especialmente en pasarelas. «Por ahora estoy disfrutando mucho el modelaje fotográfico”, dijo.

“Mi única condición al empezar en el modelaje fue trabajar con empresas que tengan prácticas comerciales éticas. Nada de trabajo infantil. Ese es el mínimo. También quiero que estén alineadas con quien soy como mujer queer y trans”, expresó.

Su trabajo con Tomboyx y Wildfang posiciona su carrera como una plataforma para abogar por la inclusión y la autoexpresión, resonando con audiencias globales.

Vive con el rechazo de su padre

Vivian Jenna mantiene una relación tensa y distanciada con su famoso padre, Elon Musk. La joven, nacida en 2004, se identificó como trans en 2020 y cambió su nombre legalmente en 2022, adoptando el apellido de su madre, Justine Wilson. Esto, con el objetivo de desvincularse de Musk, afirmando que no desea relación con él.

En una entrevista con NBC News en 2024, Wilson describió a Musk como un padre ausente y “cruel”, que la criticaba por su feminidad y orientación queer desde niña. Mientras que Musk, en un podcast con Jordan Peterson en 2024, afirmó que fue “engañado” para aprobar el tratamiento trans de la joven y la llamó “muerta” por el “virus woke”.