Espectáculos
Farándula

La Flaca Guerrero inspira a una seguidora con cáncer: «No seamos cobardes»

María Teresa Guerrero revela su valentía frente al cáncer y comparte su mensaje de esperanza y fe en sus redes sociales.
•‎

•‎

La Flaca Guerrero alienta a una seguidora con cáncer: "No seamos cobardes"
Guerrero reveló que aún le faltan dos quimioterapias y una cirguía.
La Flaca Guerrero alienta a una seguidora con cáncer: "No seamos cobardes"
Guerrero reveló que aún le faltan dos quimioterapias y una cirguía.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo

[email protected]

María Teresa Guerrero, conocida como “La Flaca”, compartió un mensaje profundamente humano y valiente en sus redes sociales, revelando su vulnerabilidad durante el tratamiento contra el cáncer.

Con sinceridad, contó que le restan dos quimioterapias y una cirugía, y que cada día se repite que está sana, le habla a sus células y se aferra a la fe. Sin embargo, no ocultó los momentos de miedo y fragilidad. “Me faltan dos quimioterapias, me falta una cirugía. Todos los días me repito que estoy sana, le hablo a mis células, me aferro a la fe. Pero caramba, a veces no les voy a negar que me quiebro, que me da miedo, pero hay que ser valientes”, dijo.

Guerrero, conocida por su franqueza y cercanía con el público, relató cómo recientemente recibió un mensaje de una seguidora con cáncer en etapa 2 que se sentía desesperada. La conductora respondió con sinceridad y firmeza. “Wait a minute (espera un minuto) mijita, con mucha honestidad te digo, yo tengo un cáncer mucho más avanzado y también tengo miedo cada día. Pero sabes qué, no seamos cobardes. Hazlo por tus hijos, busca ayuda, no hay nada de malo en hacerlo, yo también lo he hecho”.

Fortaleza en la adversidad

La presentadora remarcó la importancia de la valentía y del apoyo mutuo: “Si con mi lucha puedo ayudar a una sola persona a no rendirse, ya vale la pena todo esto”. Con su testimonio, ‘La Flaca’ Guerrero no solo muestra el desafío personal que enfrenta, sino que también inspira a quienes atraviesan situaciones similares, recordando que enfrentar la enfermedad con fe y determinación puede marcar la diferencia.

«Hasta que el miedo te tenga miedo» -La Flaca Guerrero

Además de compartir sus vivencias personales y mensajes de esperanza, María Teresa Guerrero se prepara para un encuentro virtual que promete inspirar a muchas personas. La presentadora será parte del Expo Wellness Ekos. Allí ofrecerá la charla titulada “Hasta que el miedo te tenga miedo”, un espacio en el que compartirá herramientas y reflexiones para enfrentar los desafíos personales con valentía y resiliencia.

El evento se realizará el sábado 27 de septiembre a las 11h35, de manera virtual desde Quorum Paseo San Francisco. La inscripción es gratuita a través del sitio web www.ekoseventos.com. Este espacio busca generar un diálogo motivacional, reforzando los valores de coraje, superación y positivismo que Guerrero ha transmitido durante su tratamiento y en su vida diaria.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Revista Ekos (@revistaekos)

Un ejemplo de resiliencia

María Teresa Guerrero continúa su tratamiento con determinación, acompañada de su familia y de sus seguidores. Su historia inspira a quienes enfrentan enfermedades similares. Y resalta la importancia de la empatía, la fe y la fortaleza emocional en los momentos más difíciles. Con cada palabra y publicación, “La Flaca” reafirma que incluso en medio de la adversidad, la valentía y el amor pueden marcar la diferencia.

