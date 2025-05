La Flaca Guerrero: Corriendo el Ironman de su vida en Houston

María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero, la carismática presentadora y deportista ecuatoriana, comenzó su tratamiento médico el 13 de mayo de 2025 en Houston, Estados Unidos, tras ser diagnosticada con tumores ováricos. Con su característico optimismo, la estrella de MasterChef Celebrity Ecuador compartió la noticia en Instagram, decidida a ganar esta batalla que llama su “Ironman más importante”.

La Flaca, conocida por su energía en la TV y su pasión por el deporte, dio un paso valiente al anunciar el inicio de su tratamiento en el Houston Methodist, uno de los centros médicos más prestigiosos de EE. UU. Acompañada por su novio, Graham Kersey, a quien cariñosamente llama “Rocketman”, María Teresa compartió un video en Instagram que conmovió a sus 1.6 millones de seguidores. “Hoy empiezo un nuevo proceso… uno que me reta, pero que también me invita a sanar profundamente”, escribió, dejando claro que está lista para pelear.

El diagnóstico llegó tras semanas de dolores abdominales intensos, que inicialmente atribuyó al estrés de grabar MasterChef Celebrity Ecuador 2, donde quedó como quinta finalista, y a sus entrenamientos para competencias como el Ironman. El 3 de mayo, La Flaca reveló en redes que le encontraron tumores en ambos ovarios, tras una biopsia en la que le extrajeron tres litros de líquido de su abdomen. Desde entonces, su comunidad no ha parado de enviarle mensajes de apoyo.

La Flaca tiene un ejército de apoyo

La publicación del 13 de mayo desató una ola de cariño. Figuras como Flor María Palomeque escribieron: “Vamos Flaca que la carrera se gana con resistencia y buen ánimo”. Diego Spotorno añadió: “Te amo Flaca. ¡Vamos!”. Incluso Úrsula Strenge se unió: “Todos contigo flaquis. Te queremos”. Los fans no se quedaron atrás, llenando los comentarios con frases como “¡Fuerza, Flaca, tú puedes con todo!”.

María Teresa no dudó en agradecer tanto a su pareja como a sus seguidores y médicos. “Me siento sostenida por ustedes, por los doctores que me cuidan, y por el amor inmenso que me rodea”, expresó. Su optimismo es contagioso: “Esto recién empieza, y sé que lo mejor está por venir. Dios es mi fuerza y mi escudo”.

Con optimismo y espíritu de hierro

La Flaca no es ajena a los retos. Ha conquistado triatlones, competencias de Ironman y hasta la cocina de MasterChef. Su diagnóstico, aunque duro, no la ha detenido. Comparó esta lucha con un Ironman, diciendo: “Este es el más importante de mi vida, y lo voy a correr con todo lo que tengo”. Su historia recuerda a otras figuras públicas que han enfrentado problemas de salud con valentía, inspirando a miles a no rendirse.

Estar en Houston marca un antes y un después para María Teresa. Bajo la supervisión de especialistas como los doctores Pedro Ramírez y Roberto Escala, La Flaca está decidida a eliminar cualquier rastro de los tumores. Aunque no ha compartido detalles específicos del tratamiento, su mensaje final en Instagram lo dice todo: “Yo estoy lista para aprender, sanar y volver más fuerte«.