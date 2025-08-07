La defensa de Jair Bolsonaro recurre el arresto domiciliario y niega el incumplimiento de las medidas cautelares

La defensa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó este miércoles 6 de agosto de 2025 un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para impugnar la orden de arresto domiciliario dictada por el juez Alexandre de Moraes, quien lo acusó de haber incumplido medidas cautelares relacionadas con una investigación por su presunta responsabilidad en la financiación de una trama golpista coordinada desde Estados Unidos.

Defensa niega violación de medidas cautelares

El equipo legal del exmandatario aseguró que Bolsonaro no violó ninguna de las restricciones impuestas, especialmente la que le prohíbe utilizar cuentas en redes sociales de terceros. La defensa sostiene que el mensaje difundido en la cuenta de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, para saludar a los manifestantes que se movilizaron en su apoyo, no contó con participación directa o indirecta del expresidente.

«El expresidente no tiene control sobre terceros que compartan contenido sin su autorización, por lo tanto, no puede atribuírsele responsabilidad sobre publicaciones ajenas», argumentaron los abogados en el recurso, citado por la agencia Brasil.

Asimismo, el equipo jurídico cuestionó que la orden de arresto haya sido decidida de forma unilateral por el juez De Moraes. Según la apelación, el caso debió haber sido remitido a la Primera Sala del STF, ya que una medida tan restrictiva requiere validación del panel de jueces y no puede quedar únicamente en manos del magistrado instructor.

Restricciones impuestas al expresidente Jair Bolsonaro

La medida de arresto domiciliario fue decretada el lunes 4 de agosto, dos días antes de la presentación del recurso. Según el fallo del juez Alexandre de Moraes, Bolsonaro habría incumplido con una de las condiciones judiciales al utilizar las redes sociales de su hijo para enviar un mensaje político.

Además del arresto domiciliario, el expresidente de Brasil está sujeto a una serie de medidas cautelares desde 2024. Estas incluyen:

Uso de tobillera electrónica para rastrear su ubicación

para rastrear su ubicación Prohibición de ingresar a embajadas

Restricción total del uso de redes sociales

Prohibición de comunicarse con otros investigados vinculados al caso

Las medidas fueron adoptadas en el marco de una investigación por su supuesta implicación en una trama para entorpecer la acción de la justicia brasileña desde el extranjero, en particular, desde Estados Unidos, donde residió temporalmente tras dejar el poder en 2023.

Jair Bolsonaro, investigado

El expresidente Jair Bolsonaro es investigado por su presunta participación en la organización y financiación de una red de apoyo a movilizaciones antidemocráticas, que incluyeron el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado brasileño en Brasilia, el 8 de enero de 2023.

De acuerdo con las autoridades judiciales, las movilizaciones habrían tenido como objetivo deslegitimar el resultado electoral que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, así como generar presión sobre el Supremo Tribunal Federal para frenar los procesos abiertos contra exfuncionarios y aliados de Bolsonaro.

El Ministerio Público sostiene que Bolsonaro mantuvo contactos con financistas, estrategas digitales y actores políticos que contribuyeron a sostener una campaña de desinformación e incitación a la desobediencia institucional. Por estas razones, la Corte impuso medidas preventivas que, según la defensa, el expresidente ha respetado en su totalidad.

Próximos pasos procesales

Hasta el momento, el Supremo no ha anunciado si admitirá el recurso para revisión colegiada. No obstante, la defensa insiste en que toda decisión que implique limitaciones a la libertad del investigado debe ser evaluada en sesión plenaria o al menos por la sala correspondiente.

Jair Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario en su residencia en Brasilia, monitoreado por dispositivos electrónicos y con vigilancia de las autoridades judiciales. No se descarta que nuevas medidas puedan ser aplicadas en función de la evolución del caso.