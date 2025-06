La CFN es un actor clave en el desarrollo productivo del país, de acuerdo a un reciente estudio del Baco Mundial

La Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN) desempeña un papel esencial en el desarrollo productivo de Ecuador, según un reciente estudio del Banco Mundial. El informe “Access to Finance for MSMEs in Ecuador: A Firm-Level Impact Evaluation”, publicado el 23 de junio de 2025 a las 09:50 PM -05, analiza su impacto. Este se enmarca en un contexto donde las MIPYMES representan el 60% del empleo nacional, según datos preliminares del INEC. El estudio resalta los beneficios del financiamiento de la CFN.

El mecanismo de Segundo Piso de la CFN mejora el acceso al crédito para miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Estas han incrementado sus ventas, creado nuevos empleos y fortalecido su liquidez. También han ampliado su capacidad operativa, un avance notable para negocios sin acceso previo al sistema financiero formal. Los resultados reflejan un impacto sostenido en la economía local.

El estudio destaca un efecto positivo en empresas lideradas por mujeres. La CFN contribuye a reducir la brecha de género en el acceso al crédito, promoviendo equidad económica. Este enfoque inclusivo posiciona a las mujeres empresarias como agentes de cambio. Las cifras sugieren un cambio estructural en la participación femenina en el sector productivo.

La CFN fomenta la equidad y sostenibilidad

El informe subraya que la CFN trasciende su rol financiero. Actúa como catalizador de la reactivación económica, apoyando sectores históricamente excluidos. Promueve proyectos sostenibles mediante su modelo de financiamiento. Esta estrategia fortalece un ecosistema económico más resiliente.

La CFN impulsa la inversión en iniciativas productivas. Su visión equitativa combina el Segundo Piso con un enfoque en desarrollo nacional. El estudio del Banco Mundial valida su contribución al crecimiento económico. Los resultados podrían guiar políticas futuras en el país.

La entidad sigue siendo un pilar para las MIPYMES. Su trabajo genera impactos reales en empleo y liquidez. El enfoque inclusivo beneficia a diversos sectores. La CFN planea ampliar estas acciones en los próximos años.