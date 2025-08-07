La artista Michelle Cordero revela problemas de salud que afectan su peso

La artista cuencana Michelle Cordero respondió a las críticas recibidas en redes sociales por su pérdida de peso, explicando que desde hace un tiempo ha sido diagnosticada con dos enfermedades que han impactado directamente en su estado físico y emocional. Lo hizo a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, donde lamentó que muchas de las críticas provinieran de otras mujeres.

Enfermedades crónicas detrás de su pérdida de peso

En el video compartido en su perfil de Instagram, Michelle Cordero detalló que padece insuficiencia suprarrenal, un trastorno hormonal que impide que las glándulas suprarrenales produzcan cantidades suficientes de ciertas hormonas esenciales, y disautonomía, una disfunción del sistema nervioso autónomo que provoca síntomas como fatiga extrema, taquicardia, desmayos y pérdida significativa de peso, entre otros.

«No estoy en mi peor momento, estoy en mi momento. Con el apoyo de todos ustedes, que me han visto crecer, vamos a lograr la meta«, expresó la cantante. En el video, también hizo un llamado a la empatía y comprensión, especialmente entre mujeres, al tiempo que pidió respeto por los procesos personales de salud.

Cordero relató que la decisión de hacer pública su situación fue difícil, pero necesaria. “Les invito a tener empatía por todo el mundo, porque nadie sabe lo que hay detrás de cada persona”, escribió.

La artista además mencionó que los síntomas se agudizaron tras e fallecimiento de su padre, en 2023,

Regreso a los escenarios con un nuevo enfoque

A pesar de los desafíos de salud, Michelle Cordero anunció meses atrás su regreso a los escenarios. El retorno a la música, según expresó, estuvo marcado por el temor a las críticas sobre su apariencia, pero también por el deseo de compartir un mensaje de resiliencia.

A inicio de 2025, la artista retomó su carrera con la presentación del cover del éxito ‘Mala Fama’, original de Danna Paola, al que Michelle le imprime su estilo personal. La canción fue bien recibida por su comunidad de seguidores y abrió una nueva etapa en su carrera musical, centrada en el activismo por la salud mental y la visibilización de enfermedades poco conocidas.

En sus redes sociales, donde suma más de 101.000 seguidores, Cordero ha mantenido una presencia activa, combinando publicaciones musicales con reflexiones sobre su proceso personal.

Trayectoria y reconocimiento en Ecuador

Michelle Cordero inició su carrera musical a los 15 años y se dio a conocer a nivel nacional en 2014 tras participar en el programa televisivo Ecuador Tiene Talento. Desde entonces, ha desarrollado una carrera como cantante pop, con fusiones de balada y ritmos latinos, y ha lanzado temas como “Hoy te dejo ir” y “Sin miedo”, que acumulan miles de reproducciones en plataformas digitales.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida por su potente voz y su capacidad interpretativa. Ha participado en festivales locales e internacionales, y ha sido invitada a colaborar con artistas ecuatorianos como Israel Brito y AU-D. Su estilo, que mezcla sensibilidad y fuerza, ha sido una constante en sus producciones.

En 2022, su álbum “Desde adentro” fue nominado en los Premios Mis Bandas Nacionales, destacando por su autenticidad lírica. Desde entonces, ha utilizado su arte como una plataforma para compartir vivencias personales que conectan con su audiencia, especialmente con jóvenes.

Mensaje a sus seguidores y llamado a la empatía

En su mensaje, Cordero finalizó agradeciendo el apoyo recibido por quienes han sido comprensivos con su proceso. También insistió en que el aspecto físico no debería ser un motivo de juicio.