La actriz Gwyneth Paltrow revela la verdad tras su vela con olor a «vagina»

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow defendió su controvertida vela “This Smells Like My Vagina” (“Esto huele como mi vagina”) durante el Mindvalley Manifesting Summit 2025, afirmando que surgió como una broma con el perfumista Douglas Little para desafiar tabúes sobre la sexualidad femenina.

Paltrow, fundadora de la empresa de bienestar y estilo de vida Goop, relató cómo nació la vela de 75 dólares. «Estábamos jugando con diferentes aromas un día, y olí algo y dije: ‘Oh, eso huele como… ya sabes’”, explicó Paltrow, según reportó The Hollywood Reporter.

Era una broma de Gwyneth Paltrow

La actriz, de 52 años, aclaró que estaba bromeando cuando hizo el comentario al perfumista Douglas Little, de Heretic Parfum. Sin embargo, él propuso convertir la idea en un producto: “Sonaba como una idea ganadora”, dijo.

La vela, con notas de geranio, bergamota cítrica, cedro, rosa de Damasco y semilla de ambrette, se lanzó en 2020 en el sitio web de Goop y se agotó rápidamente.

Paltrow señaló que el producto “rompió internet” tras su lanzamiento, generando un debate que perduró años. “Nos tomó mucho tiempo superar eso”, admitió en el evento, según Variety.

Un mensaje feminista

Paltrow decidió mantener la vela en el mercado a pesar de las críticas. “La dejé en el sitio porque hay un aspecto de la sexualidad femenina con el que nos han socializado para sentir vergüenza”, dijo.

Explicó que la vela, descrita como “sexy y sofisticada” en el sitio de Goop, buscaba ser un “gesto punk rock” para desafiar estigmas sociales. “Me encantó esta idea tipo punk rock: ‘Somos hermosas, somos increíbles, y que se jodan todos’”, declaró de manera contundente, provocando aplausos del público.

Lejos de detenerse ahí, Gwyneth Paltrow capitalizó el revuelo con nuevos lanzamientos igualmente provocativos: “This Smells Like My Orgasm” (“Esto huele como mi orgasmo”) y “This Smells Like My Prenup” (“Esto huele como mi acuerdo prenupcial”), ambos inspirados en la misma línea de perfumes personales con una dosis de ironía y rebeldía.

Gwyneth Paltrow enfrentó demandas

La vela no estuvo exenta de problemas. En 2021, el residente de Texas Colby Watson presentó una demanda de 5 millones de dólares contra Goop, alegando que su vela “explotó” tras arder por tres horas, según The Guardian.

Goop y Heretic defendieron la seguridad del producto, afirmando que pasó pruebas estándares de la industria.

El producto también generó reacciones mixtas en redes sociales. Publicaciones en X destacaron el impacto cultural de la vela, con usuarios debatiendo su mensaje feminista y su alto precio. Actualmente, velas originales se venden en eBay por hasta 400 dólares, según Daily Mail.

Contexto de Goop

Fundada en 2008, Goop ha crecido de un boletín a un imperio de bienestar, incluyendo moda, productos de belleza y eventos.

Paltrow, quien dejó de actuar tras asumir el rol de CEO en 2016, ha enfrentado críticas por productos como el huevo de jade vaginal, pero defiende su marca como un espacio de empoderamiento femenino, según HuffPost. La vela, aunque controversial, consolidó a Goop como una marca que genera conversación.