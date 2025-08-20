La actriz Emma Guerrero da a luz a su segundo hijo, Emmanuel Alejandro

La actriz ecuatoriana Emma Guerrero dio a luz a su segundo hijo, Emmanuel Alejandro, el reciente martes 19 de agosto en una clínica privada de Guayaquil.

El parto se adelanto a la fecha prevista, el 27 de agosto, y se dio por medio de una cesárea.

El parto de Emma Guerrero

Según se informó, el bebé nació con un peso de 3.500 gramos y una longitud de 49 centímetros, sin complicaciones de salud.

Emma Guerrero anunció el nacimiento a través de un mensaje en redes sociales, donde escribió: “Un sueño hecho realidad. Nació Emmanuel Alejandro. Amor sin límites para ti, mi pequeño. Un nuevo capítulo comienza”.

Sus palabras estuvieron acompañadas por un tierno video, donde se la ve a ella durante la cirugía y en el post parto con su bebé en brazos.

El video forma parte de una tendencia entre celebridades que comparten experiencias personales para conectar con sus seguidores, un enfoque que Emma Guerrero ha mantenido desde su debut en programas como Combate y telenovelas como Tres Familias.

Su matrimonio vive un momento complicado

El pasado 4 de agosto, se informó que la actriz y creadora de contenido Emma Guerrero habría iniciado un proceso de divorcio con Fernando Zúñiga, su esposo desde abril de 2021 y padre de sus dos hijos.

El programa ‘Los Hackers del Espectáculo’ informó que Emma, de 29 años, admitió que su relación con Fernando Zúñiga terminó y que el divorcio se está tramitando de mutuo acuerdo.

El panelista Leonardo ‘Lazito’ Quezada aseguró que pudo conversar con la actriz, quien le confirmó el fin de su relación matrimonial. “Tuve la oportunidad de conversar con ella. No puedo negarlo: está rota, afectada y me confirmó que ha iniciado el proceso de divorcio. Estarían a tan solo días de firmar el divorcio de mutuo acuerdo”, dijo el reportero de farándula.

Los rumores de separación

Rumores sobre una crisis matrimonial surgieron meses atrás, alimentados por la ausencia de Fernando en actividades públicas de Emma. Así como en varias fotografías que ella publicó en redes sociales.

En una entrevista previa con medios nacionales, la actriz explicó que su esposo estaba en Estados Unidos, lo que justificaba su ausencia en sesiones fotográficas de embarazo.

Sin embargo, tras el regreso del hombre a Ecuador se difundió un video donde se lo ve de fiesta, sin la compañía de su esposa, lo que aumentó más los rumores.

La historia de Emma Guerrero y Fernando Zúñiga

Emma Guerrero y Fernando Zúñiga hicieron pública su relación en 2020, con una propuesta de matrimonio en agosto de ese mismo año.

La pareja enfrentó un gran desafío tras la filtración de un video íntimo de la actriz en julio de 2020, pero él le mostró su apoyo público. Se casaron en una ceremonia civil en 2021 y son padres de una niña, que actualmente tiene cuatro años. Mientras que su segundo retoño está por nacer.

La pareja ha mantenido una presencia activa en redes sociales, destacando su vida familiar hasta los recientes rumores.

Hasta el cierre de esta nota periodística, Fernando Zúñiga no se había pronunciado en redes sociales sobre el nacimiento de su segundo hijo con Emma Guerrero. (13).