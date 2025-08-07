Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Kylie Jenner, empresaria y estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians”, volvió a ser tendencia tras compartir un video en el que aparece recibiendo una clase improvisada de español por parte de su maquillador, Ariel Tejada. En el material, difundido a través de sus redes sociales, Jenner se muestra relajada y entusiasta. Se la escucha repetir frases como “soy una verdadera baddie” y “soy la más mala del mundo”, generando una ola de reacciones en plataformas digitales.

El video muestra a la empresaria, de 27 años, luciendo un conjunto amarillo de su propia marca, Khy. Durante la grabación, destaca la palabra “nuevo” para referirse al set que lleva puesto, lo cual también fue interpretado como una estrategia de marketing.

Conexión con el público hispanohablante

Jenner ha intensificado su vínculo con diferentes audiencias internacionales, y esta breve incursión en el idioma español fue percibida como un guiño cultural hacia su numerosa audiencia latina. Sus seguidores reaccionaron positivamente, elogiando el gesto con comentarios como “sigue con las clases de español” y “Latina mami”.

“Me gusta”, “soy la más mala del mundo” y otras frases fueron pronunciadas por la celebridad bajo la guía divertida de Tejada, mientras ambos reían y disfrutaban del momento. La escena reforzó la imagen cercana de la menor del clan Kardashian-Jenner y su habilidad para conectar con distintos públicos a través de pequeñas acciones con alto impacto digital.

Promoción cruzada y estrategia comercial

Además del componente cultural, el video sirvió como vitrina para su línea de ropa Khy. Jenner no solo mostró una de sus nuevas prendas, sino que mencionó explícitamente que se trataba de un “nuevo set”, lo que amplificó la exposición del producto. Esta combinación entre espontaneidad, contenido personal y promoción ha sido una constante en la estrategia digital de la influencer.

Polémica en Grecia por la visita de Kylie

La publicación coincidió con su reciente viaje a Grecia, donde también generó controversia. Durante su paso por la isla de Kefalonia, Jenner visitó el restaurante Tassia. Los propietarios publicaron una foto agradeciendo su presencia y calificándola como “una invitada destacada”.

La reacción en redes no tardó: mientras algunos celebraron el gesto, otros cuestionaron el trato preferencial a celebridades y llamaron a boicotear el local. Frases como “¿Tratan así a todos los clientes o solo a los famosos?” circularon ampliamente. No obstante, varios usuarios defendieron al restaurante, señalando que cualquier negocio aprovecharía la oportunidad de asociarse con una figura pública de su talla.

A pesar de la controversia, tanto por su aprendizaje del español como por sus viajes, sigue fortaleciendo la marca personal y comercial de Kylie Jenner.