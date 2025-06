¡Katy Perry y Orlando Bloom al borde del abismo! ¿Qué pasó?

Katy Perry y Orlando Bloom, una de las parejas más emblemáticas de Hollywood, enfrentan rumores de separación tras meses de tensiones, según fuentes cercanas. La presión por el criticado álbum 143 y la gira Lifetimes habría alejado a la pareja, que comparte una hija, Daisy Dove, en Los Ángeles.

La relación de Katy Perry y Orlando Bloom, que comenzó en 2016, está bajo el ojo público una vez más. Según reportes de medios como People y Us Weekly, la pareja, comprometida desde 2019, atraviesa una crisis que podría ser definitiva. “Se han estado distanciando cada vez más”, reveló una fuente a Us Weekly, señalando que “ya no viven las mismas vidas”. La presión profesional de Perry, especialmente tras la mala recepción de su álbum 143 y críticas a su gira Lifetimes, habría generado “estrés” y “tensión” en la pareja.

El 10 de junio, mientras Perry actuaba en Sídney, compartió un mensaje críptico durante su interpretación de “I’m Still Breathing”, una balada sobre rupturas: “Este tema trata de una ruptura, y este Tim Tam me salvó”, dijo al comer una galleta regalada por un fan. Ese mismo día, Bloom asistió solo al estreno de su película Deep Cover en el Tribeca Film Festival, avivando las especulaciones.

Una relación con altibajos

Katy, de 40 años, y Orlando, de 48, han tenido una relación marcada por idas y venidas. Tras conocerse en una fiesta post-Globos de Oro en 2016, se separaron en 2017 por diferencias personales. Perry reveló en Call Her Daddy que Bloom, tras un retiro en el Hoffman Process, dejó de “jugar al gato y al ratón”, lo que la llevó a terminar la relación temporalmente. Se reconciliaron en 2018, se comprometieron en 2019 y dieron la bienvenida a su hija Daisy Dove en 2020. Sin embargo, nunca se casaron, aplazando su boda por problemas logísticos y la pandemia.

La presión de la fama para Katy

La carrera de Perry ha sido un punto de fricción. “Katy estaba profundamente frustrada por la recepción de su nuevo álbum”, señaló una fuente a People. Las críticas a 143 y a su gira, sumadas a controversias como su colaboración con Dr. Luke, han afectado su ánimo. Mientras, Bloom, padre también de Flynn (con su ex Miranda Kerr), ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en su carrera actoral. “Orlando ha estado más ausente, y todos a su alrededor saben que tienen problemas desde hace tiempo”, añadió un informante.

¿Hay esperanza?

A pesar de los rumores, la pareja ha mostrado resiliencia antes. En 2024, Perry elogió a Bloom en People, destacando que sus lenguajes de amor —actos de servicio y palabras de afirmación— mantienen su relación fuerte. También han priorizado la terapia de pareja para “evolucionar” como padres de Daisy. Sin embargo, publicaciones en X como la de @infobae señalan que “es difícil que lo solucionen”, sugiriendo que ambos podrían estar esperando el fin de la gira de Perry para tomar decisiones.

Un futuro incierto para Perry y Bloom

Comparado con otras parejas de Hollywood, como Brad Pitt y Angelina Jolie, que enfrentaron divorcios mediáticos, Katy y Orlando podrían evitar un proceso legal complicado al no estar casados. Su enfoque en Daisy y su historial de reconciliaciones dan esperanza a algunos fans, pero las señales actuales apuntan a un distanciamiento. El público espera si la pareja, que deslumbró en la fiesta de Vanity Fair en marzo de 2025, podrá superar esta tormenta o si este es el fin de su historia de amor.