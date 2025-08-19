COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Espectáculos
Farándula

Karol Noboa presenta su libro Kocina con K y aclara los rumores sobre su relación con María Teresa Guerrero

Karol Noboa habló sobre los roces con la deportista María Teresa Guerrero y cómo su amistad se mantiene firme pese a las polémicas.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La presentadora y ex participante de MasterChef Celebrity Ecuador 2, Karol Noboa, acaba de lanzar su libro Kocina con K, una publicación que mezcla gastronomía con relatos íntimos que, según ella, buscan conectar con la gente desde la autenticidad. La comunicadora reveló que enviará un ejemplar a Estados Unidos para su colega y amiga María Teresa Guerrero, conocida como La Flaca, con quien vivió algunos desencuentros durante el reality culinario.

En Kocina con K, Noboa no solo presenta recetas, sino que también narra episodios de su vida que la han marcado. “Lo que busco es que las personas se sientan identificadas. A veces idealizan a quienes trabajamos en medios, pero detrás hay muchas historias que nos convierten en lo que somos”, comentó.

Los roces en MasterChef Celebrity

Su paso por MasterChef Celebrity Ecuador dejó momentos de tensión, especialmente con María Teresa Guerrero. En uno de los episodios, La Flaca reveló que padece cáncer de ovarios bilateral y TDAH, lo que generó diferencias en pantalla entre ambas.

Karol reconoce que existieron malentendidos, pero asegura que no fueron tan graves como se los quiso mostrar. “La gente compite, se apasiona, y eso hizo que las cosas se sintieran más fuertes. Nuestra relación está intacta. Siempre estoy pendiente de ella”, dijo.

Karol Noboa y La Flaca, ¿una amistad que prevalece?

Lejos de las especulaciones, Noboa afirmó que su amistad con Guerrero continúa firme. Incluso resaltó la valentía con la que La Flaca enfrenta su enfermedad. “Estoy muy orgullosa de cómo comparte su proceso en redes. La critican, pero ella responde y está presente. Eso es admirable”, expresó.

La comunicadora aseguró que decidió alejarse un tiempo de las redes sociales tras la polémica, pero lo que más la sorprendió fue el respaldo del público y, sobre todo, de su madre, quien le expresó su orgullo por la manera en que manejó los conflictos en el programa.

Una mirada sobre el cáncer y la resiliencia

Para Noboa, el tema del cáncer es muy sensible, pues perdió a su padre a causa de esta enfermedad. “El cáncer es un diagnóstico, pero no somos un diagnóstico”, reflexionó, enviando un mensaje de esperanza a quienes atraviesan un proceso similar.

Sobre La Flaca, recalcó que su lucha es inspiradora y que ella misma le dijo que algún día escribirá un libro aún más grande y poderoso con todo lo que está viviendo.

Una nueva etapa profesional para Karol Noboa

El libro Kocina con K se presentó oficialmente en Quito el 7 de agosto y representa para Karol Noboa un paso importante en su carrera fuera de las pantallas. Se trata de una propuesta que combina cocina, historias y emociones, con la que busca dejar una huella en sus seguidores y reafirmar que, detrás de cada figura pública, hay vivencias reales que merecen ser contadas.

