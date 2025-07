Karol G y Tiesto ganan demanda por plagio: tribunal desestima acusación contra ‘Don’t Be Shy’

Un tribunal federal de Miami desestimó la demanda por plagio contra Karol G y Tiesto. El compositor René Lorente-García alegó que su canción “Algo Diferente”, de 1998, inspiró el éxito “Don’t Be Shy”. Sin embargo, la jueza Cecilia M. Altonaga determinó que no hubo similitudes sustanciales ni que los artistas tuvieron acceso a su canción.

Falta de pruebas

La demanda, presentada en 2023, afirmaba que la melodía, ritmo y armonía de ambas canciones eran idénticos. No obstante, el tribunal señaló que Lorente no probó que los artistas conocieran su obra. Además, su perito musical no tenía credibilidad para el análisis forense.

Elementos genéricos, no plagio

El experto de la defensa demostró que las coincidencias eran comunes en la música. El fallo destacó que “Don’t Be Shy” solo usaba estructuras genéricas. Lorente tampoco comprobó que su canción tuviera difusión masiva. Por ello, la demanda se cerró sin indemnización.

Reacción de Karol G

Los abogados de Karol G y Tiësto celebraron el veredicto. Calificaron la demanda como infundada y resaltaron que los artistas exitosos suelen enfrentar reclamos sin base. El caso inició en 2023 en Puerto Rico, donde Lorente pidió $3 millones por daños morales.

Aunque Lorente puede apelar, el tribunal fue claro: no hubo plagio. “Don’t Be Shy” sigue siendo un éxito global que impulsó la carrera de Karol G.

“Tropicoqueta”, es el nuevo estreno de la artista colombiana

Por otro lado, el álbum “Tropicoqueta”, lanzado el 20 de junio del 2025, es el quinto álbum de estudio de Karol G. Con 20 canciones, fusiona merengue, bachata y cumbia, rindiendo tributo a la identidad latina. Colaboraciones con Marco Antonio Solís y Manu Chao enriquecen este viaje sonoro de la popular intérprete.

La cantante describió el proyecto como una “carta de amor” a sus raíces. En redes sociales, compartió: “Este álbum suena a un pedacito de todos”. Destacó que las grabaciones capturan emociones vividas durante giras por América Latina y su vida personal.