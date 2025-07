Juventud Italiana, 11 de Mayo, Politécnico y LDU El Carmen clasifican a tercera fase en Manabí

Juventud Italiana, 11 de Mayo, Politécnico y LDU El Carmen aseguraron su clasificación a la tercera fase del Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí 2025 este 23 de julio en Manabí, Ecuador, tras victorias y empates en la segunda fase, mientras cuatro cupos aún están por definirse para los playoffs.

Clasificados en el Grupo B

Juventud Italiana certificó su pase a la tercera fase tras vencer 4-1 a Exapromo Costa en el Estadio Jocay de Manta. Los goles de Juventud fueron obra de Tito Chacón (dos tantos), Jareck Moreira y Ayrton Cisneros, mientras que Jonathan Saltos descontó para Exapromo Costa.

Con este resultado, Juventud Italiana sumó 11 puntos y una diferencia de goles de +8, liderando el Grupo B. Exapromo Costa, con 8 puntos, mantiene opciones de clasificar como uno de los mejores terceros.

En el mismo grupo, Grecia derrotó 2-1 a La Paz en el Estadio Homero Andrade de Chone. Jairon Tenorio marcó a los 17 minutos y completó su doblete a los 60 minutos tras un sombrerito al arquero Elvin Alcívar. Un autogol de Jimmy Caicedo dio el tanto a La Paz, que quedó eliminado con 1 punto y -8 en diferencia de goles. Grecia, con 7 puntos y -1 en diferencia, aún puede clasificar.

En la última fecha, La Paz enfrentará a Juventud Italiana y Exapromo Costa a Grecia.

Avances en el Grupo C

En el Grupo C, 11 de Mayo aseguró su clasificación tras golear 3-1 a Magaly Masson en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo. Washington Vera anotó a los 45 minutos y 48 minutos, asistido por Jefferson Troya, quien cerró la cuenta a los 79 minutos.

Mayer Sánchez Asprilla descontó para Magaly Masson a los 77 minutos. 11 de Mayo, dirigido por Edison Méndez, acumuló 11 puntos con una diferencia de +7, mientras que Magaly Masson quedó eliminado con 1 punto y -9 en diferencia.

Por su parte, Politécnico de Calceta, bajo la dirección de Alfonso Obregón, empató 2-2 con Atlético Manabí en el Estadio Heráclides ‘Ñaña’ Marín de Bahía de Caráquez, asegurando su pase con 9 puntos. Atlético Manabí, entrenado por Miguel Parrales, sumó 4 puntos y está eliminado. En la última fecha, Politécnico enfrentará a 11 de Mayo, y Magaly Masson recibirá a Atlético Manabí.

Grupo A y controversia

Liga Deportiva Universitaria de El Carmen venció 2-0 a New Porto en el Estadio Soson Paspalas , alcanzando 11 puntos y clasificando a la tercera fase . Sin embargo, New Porto y Jipijapa FC presentaron reclamos ante la Asociación de Fútbol de Manabí (AFM) , alegando que LDU El Carmen no estaba al día con pagos al IESS durante sus enfrentamientos.

La Comisión Disciplinaria de la AFM aún no ha emitido una resolución . En la última fecha, New Porto , ya eliminado, enfrentará a Liga de Portoviejo , y Jipijapa FC jugará contra LDU El Carmen .

Liga de Portoviejo y Jipijapa, que cuenta con 7 unidades se enfrenta esta noche a las 19h30 en el estadio Reales Tamarindos.

Última fecha y proyección