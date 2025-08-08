COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Manta
Sociedad

Juventud de Manta enciende agosto con eventos culturales y deportivos; la agenda es variada y abierta al público

Manta se llena de energía juvenil este agosto de 2025 con una agenda diversa que incluye el torneo deportivo Factor X, el cineforo y la carrera “Corre por la Juventud” de 5K y 2.5K. Organizaciones como la FEUE, Besties Running y Jóvenes de Otro Planeta buscan promover la inclusión, destacando el rol activo de los jóvenes en la construcción de una ciudad mejor.
local 1 agenda de juventudes

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Manta se prepara para un agosto único, impulsado por la fuerza y creatividad de su juventud. Existe una agenda repleta de eventos culturales, deportivos y comunitarios para celebrar el Mes de la Juventud. 

Bajo la coordinación de organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Besties Running y Jóvenes de Otro Planeta estas iniciativas buscan empoderar a los jóvenes, fomentar la inclusión y promover un desarrollo sostenible.

El mes comenzó el 6 de agosto con Power Barber en el Terminal Terrestre, un evento liderado por el barbero Gustavo, que ofreció cortes de cabello gratuitos, charlas sobre autoestima y bienestar.

Agenda comprende un sinnúmero de eventos

Jonathan Grueso, coordinador del área técnica de juventud, señaló que este sábado 9 de agosto, Factor Juvenil X  llegará a la parroquia Santa Marianita, a las 19:00. Allí reunirá a jóvenes en una competencia física frente al mar, promoviendo el desestrés y la unión.

El 12 de agosto será el Pregón de la Juventud que tomará las calles desde la Calle 13 hasta la Plaza Cívica a partir de las 16:00. Es día se celebrará el Día Internacional de la Juventud con un desfile lleno de color, música y comparsas. “Es el momento de mostrar lo que los jóvenes de Manta podemos hacer”, expresó Joshua Cano, presidente de Jóvenes de Otro Planeta. Al día siguiente, el 13 de agosto, el Cineforo a las 18:30, ofrecerá un espacio de diálogo cultural a través del cine, incentivando la participación en actividades artísticas como canto, actuación y dibujo. 

El 16 de agosto será la Mega Minga en Playa Tarqui, desde las 8:00. Este evento promoverá la conciencia ambiental con una limpieza de playas y actividades de reciclaje. El 17 de agosto, el Ecotrueque & Feriarte en el Espigón Manta, también desde las 8:00, combinará intercambios de objetos, emprendimientos sostenibles y arte juvenil.

El 20 de agosto, la Cancha Pablo Saucedo será el escenario del torneo deportivo Factor X y el Mega-Mural, ambos a las 16:00. Este último evento busca dejar un mensaje visual de esperanza y cambio a través del arte colectivo.

Eventos culturales también integrarán a los jóvenes

El 22 de agosto será el Manta Tiene Talento en la Sala MAC, desde las 8:00, dará espacio a jóvenes artistas con shows de música, poesía y otras expresiones. Los días 23 y 24 de agosto, el Manta Comic en el Mega Parque Agustín Intriago, desde las 10:00. Los asistentes disfrutarán en un universo de cosplay, cómics y cultura pop. Habrá participantes de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. El 27 será el concurso Quién Sabe, Sabe en el Auditorio Ruilova de la ULEAM, a las 9:00.

Invitación es abierta al público

El 30 de agosto, el Urban Show en Las Acacias, de 8:00 a 17:00, celebrará la cultura urbana con freestyle. Le seguirá Expresarte en Playa Murciélago a las 16:00, donde los jóvenes expresarán sus emociones a través del arte y el teatro.

El cierre del mes será el 31 de agosto con la Carrera Corre por la Juventud de 5K y 2.5K en el Mega Parque Agustín Intriago, a las 6:30, coordinada por Tiffany Gutiérrez de Besties Running.

Esta carrera es gratuita, recorrerá las calles hasta el redondel de la vía Puerto Aeropuerto, uniendo a jóvenes, organizaciones y autoridades. “Es un espacio para promover la paz y la inclusión, mostrando el protagonismo de la juventud”, afirmó Gutiérrez.

La invitación está abierta a todos los mantenses para unirse a esta celebración de talento y compromiso social.

 

