Justin Bieber, el cantante canadiense ganador de múltiples premios Grammy, ha generado expectativas sobre un posible regreso musical tras compartir una publicación en Instagram que lo muestra en un estudio de grabación. La publicación, acompañada del enigmático número “17” y emojis, marca la primera señal concreta de nueva música desde su último álbum, Justice, lanzado en 2021.

Este movimiento llega tras cuatro años sin presentaciones en vivo ni lanzamientos, en un contexto de rumores sobre su vida personal y la venta de su catálogo musical en 2023. El carrusel de imágenes compartido por Justin Bieber incluye tomas en un estudio profesional, con micrófonos, controles de audio y computadoras mostrando programas de edición de audio, lo que sugiere que el proyecto podría estar en etapa de postproducción. En una de las fotos, el cantante aparece con guantes de boxeo, un detalle que ha intrigado a sus seguidores.

Múltiples teorías sobre el posible del canadiense

Aunque no proporcionó detalles sobre el contenido, la publicación desató especulaciones sobre un nuevo álbum. En semanas previas, Bieber ya había compartido imágenes cantando o frente a micrófonos, alimentando la expectativa de un retorno al escenario musical. El número “17” incluido en la publicación ha generado múltiples teorías entre los fans. Algunos creen que podría referirse a una fecha de lanzamiento, como el 17 de julio o agosto de 2025, mientras que otros especulan que podría ser el título del proyecto o un símbolo personal para el artista.

Según datos de Billboard, Bieber acumula más de 70 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, y su último trabajo, Justice, alcanzó el número uno en las listas de EE. UU. y otros 10 países en 2021, consolidándolo como una figura clave del pop.El contexto del posible regreso de Bieber incluye desafíos personales y financieros. En 2023, el cantante vendió su catálogo musical por USD 200 millones a Hipgnosis Songs Capital. Una operación destinada a saldar deudas, según reportes de la prensa especializada. Además, rumores de una crisis matrimonial con la modelo Hailey Bieber han circulado en medios como People y TMZ, aunque ninguna declaración oficial lo ha confirmado.

La música, un refugio para Justin Bieber

Su primer sencillo, “One Time” (2009), y su álbum debut, My World 2.0 (2010), lo catapultaron a la fama global, con éxitos como “Baby” que alcanzaron el top 5 de Billboard Hot 100. A los 16 años, Bieber se convirtió en un fenómeno adolescente, acumulando millones de seguidores, conocidos como “Beliebers”. Su segundo álbum, Believe (2012), marcó una transición hacia un sonido más maduro, con sencillos como “Boyfriend” y colaboraciones con artistas como Nicki Minaj.

Según la RIAA, ha vendido más de 70 millones de discos, consolidándose como una de las figuras más influyentes del pop. En los años siguientes, Bieber evolucionó con Purpose (2015), un álbum que combinó pop, EDM y R&B, logrando tres sencillos número uno en EE. UU.: “What Do You Mean?”, “Sorry” y “Love Yourself”. Este trabajo le valió su primer Grammy por “Where Are Ü Now” con Skrillex y Diplo. A pesar de enfrentar controversias personales y pausas por salud, Bieber mantuvo su relevancia con Changes (2020) y Justice (2021). Este último liderando listas en más de 10 países.

El regreso de Bieber también coincide con un momento de renovación en el pop global, con artistas como Taylor Swift y The Weeknd dominando las listas. Un nuevo álbum podría posicionarlo nuevamente en la cima, tras una pausa marcada por problemas de salud. También se incluye su diagnóstico de síndrome de Ramsay Hunt en 2022, que lo llevó a cancelar varias fechas de su gira mundial. Por ahora, ni Bieber ni su equipo han confirmado detalles sobre el proyecto. Este posible retorno marca un hito para uno de los mayores íconos del pop, cuya influencia sigue vigente tras más de 15 años de carrera.