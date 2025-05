Justicia para el cantante Dionisio García: Responsable de su muerte es condenado a siete años de cárcel

En abril de 2019, Dionisio García, un cantante de 64 años, murió tras una riña en su casa en Santo Domingo, Ecuador. El agresor, el yerno de su conviviente, lo golpeó brutalmente. La discusión, ocurrida en la cooperativa Santa Marta, derivó en una hemorragia intracranial que causó su muerte cuatro días después. Tras seis años de espera, un juez dictó una sentencia de siete años de prisión.

Dionisio García, oriundo de Manabí pero radicado en Santo Domingo por más de 40 años, era un cantante conocido en la provincia de Los Tsáchilas. Su vida terminó de forma trágica el 16 de abril de 2019. Ese día, una discusión en su hogar con el yerno de su conviviente, E. V., de 30 años, escaló a la violencia. Lo que comenzó por una disputa aparentemente menor, relacionada con una escoba, dejó a Dionisio con graves heridas.

Una riña con consecuencias fatales para Dionisio García

La pelea ocurrió entre las 5 y 6 de la tarde en la cooperativa Santa Marta. Según Ana Yadira García, hija del cantante, su padre recibió golpes en el ojo izquierdo, el cráneo, la espalda y los brazos. “Mi papá tenía múltiples lesiones”, relató Ana. “No fue solo un golpe, sino una agresión brutal”. Los vecinos, al escuchar los gritos de auxilio, llamaron a la policía. Sin embargo, tanto Dionisio como el agresor fueron detenidos tras el incidente.

Al día siguiente, Dionisio ingresó al hospital Gustavo Domínguez con fiebre y desorientación. Los médicos detectaron una hemorragia intracranial que desencadenó meningitis y una infección generalizada. Cuatro días después, el cantante falleció. “Mi papá pedía justicia incluso mientras estaba en el hospital”, contó Ana, quien asumió la representación legal tras la incapacidad de su padre.

Un proceso legal lleno de obstáculos

El caso no fue sencillo. E. V. enfrentó cargos por homicidio preintencional, pero tras las primeras audiencias, tras darle medidas cautelares, desapareció, y no se presentó en la Fiscalía, como se estableció. “Estuvo prófugo por casi seis años”, explicó Ana. La familia de Dionisio García vivió con preguntas sin respuesta, mientras el proceso judicial se estancaba. No fue hasta el 30 de diciembre de 2024 que las autoridades lo detuvieron en el Oriente.

El juicio avanzó en 2025. Durante las audiencias, los testimonios de médicos y peritos fueron clave. La médica legista del hospital Gustavo Domínguez confirmó que la muerte no fue natural. “Los golpes causaron la hemorragia intracranial, que derivó en meningitis y neumonía”, afirmó. La Fiscalía desmontó la defensa del acusado, quien alegaba haber actuado en defensa propia. “Mi papá tenía 64 años, no representaba una amenaza”, recalcó Ana.

La sentencia: un alivio agridulce para la familia de Dionisio García

El 15 de mayo de 2025, un juez dictó una sentencia de siete años de prisión para E. V., considerando los meses que ya había pasado detenido. Para Ana y sus tres hermanos, la decisión trajo alivio, pero también dolor. “Sentimos alegría porque se hizo justicia, pero el dolor sigue porque mi papá no está”, expresó Ana. La familia aún espera confirmar si la sentencia es definitiva o si la defensa apelará.

Dionisio García era más que un cantante para su comunidad. “Tenía muchas amistades, era querido”, recordó su hija. Su muerte dejó un vacío en Santo Domingo, donde su música resonaba. Sin embargo, el proceso legal permitió a la familia cerrar un capítulo. “Escuchar a los médicos y al juez nos dio respuestas”, dijo Ana.

La riña, según la fiscalía, no fue solo por una escoba, sino por supuestos años de conflictos con la conviviente de Dionisio, y su familia. Ana espera que su historia inspire a otros a no rendirse. “Han sido años de lucha, pero no bajamos los brazos”, afirmó. La sentencia, aunque no devuelve a Dionisio, les permite avanzar (21).