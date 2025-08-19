Juanes abre su corazón: los golpes más duros que marcaron su vida y su carrera

Juanes es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel mundial, pero detrás del éxito y los escenarios llenos, su historia personal está marcada por pérdidas, dolor y momentos de crisis que moldearon no solo su vida, sino también su música. Con la sinceridad que lo caracteriza, el intérprete de A Dios le Pido compartió cómo superó las pruebas más duras y encontró en la música y en su familia la fuerza para seguir adelante.

Una celebración que se convirtió en tragedia

La familia de Juanes vivió un giro inesperado a principios de los 90. Su hermana Luz Cecilia esperaba un bebé, una noticia que llenó de alegría al hogar. Sin embargo, las complicaciones en el parto la dejaron en coma, una condición que se extendió por 27 años.

“Ese golpe fue el que más me dolió. Mi papá falleció cuando ya era adulto y era algo predecible por su cáncer, pero lo de mi hermana fue muy loco porque era joven y saludable. Era la primera nieta y estábamos felices. De repente, todo cambió”, relató en el pódcast Más Que Titulares.

Durante casi tres décadas, la familia enfrentó un dolor silencioso. “Ella estaba ahí, abría los ojos y reaccionaba a ciertos sonidos, pero no había conexión. Fueron 27 años muy difíciles hasta que falleció en 2019. Eso nos marcó profundamente a todos”, confesó.

Juanes: el precio del éxito y la lucha contra las adicciones

Aunque su carrera despegó y se convirtió en una estrella internacional, Juanes también enfrentó un lado oscuro. Tras su matrimonio con la modelo y actriz Karen Martínez en 2004 y el nacimiento de sus hijos, el cantante atravesó un periodo en el que el exceso de trabajo, las giras interminables y la presión del éxito lo llevaron a un vacío emocional.

“Llegué a odiar subirme al escenario. Me veía al espejo y no soportaba lo que veía. Era una época muy oscura en la que bebía sin control, incluso una botella de vino diaria, además de whisky”, reveló.

El intérprete reconoció que la bebida se convirtió en un escape que le impedía disfrutar de su carrera y de su familia. “No era el ejemplo que quería darles a mis hijos. Sentía angustia y me costó mucho reconocer que debía parar”, expresó.

Renacer y encontrar el equilibrio

La decisión de poner un alto a los excesos lo llevó a recuperar la estabilidad. Hoy, Juanes asegura que lleva un estilo de vida más saludable, con ejercicio, descanso y alimentación balanceada, algo que considera esencial no solo para su bienestar personal, sino también para cuidar su voz y mantenerse vigente en los escenarios.

“El dolor te enseña a crecer. Creo que lo más valioso ha sido reencontrarme conmigo mismo y con mi familia. Ahora disfruto lo que hago, pero también disfruto estar en casa”, subrayó Juanes.

Juanes: entre la música y la vida personal

Con más de dos décadas de trayectoria, Juanes es un ejemplo de resiliencia. Ha sabido transformar el dolor en canciones que han conectado con millones de personas en todo el mundo. Su historia refleja que, aunque la vida de las celebridades pueda parecer perfecta desde fuera, detrás de cada éxito hay batallas silenciosas, aprendizajes y segundas oportunidades.

Hoy, el artista colombiano se siente orgulloso de lo que ha superado y continúa cosechando logros, sin olvidar los episodios que marcaron su vida y lo convirtieron en el hombre y músico que es.