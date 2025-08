Jóvenes serán protagonistas de una agenda diversa en agosto en Santo Domingo

Santo Domingo celebrará el Mes de la Juventud con más de 20 actividades enfocadas en educación, cultura, deporte y ambiente, sin usar grandes recursos públicos.

El 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, y para marcar esta fecha, Santo Domingo ha preparado una agenda diversa de eventos académicos, culturales, deportivos y ambientales, que se extenderá durante todo el mes. La programación busca visibilizar el rol de los jóvenes y ofrecer espacios de inclusión, formación y expresión.

Mes de la Juventud en Santo Domingo: actividades para una juventud activa y participativa

La iniciativa es coordinada por el Consejo de Protección de Derechos, el Patronato Municipal, las direcciones de Cultura, Deportes y Desarrollo Económico, en colaboración con entidades privadas. El alcalde Wilson Erazo explicó que el evento no implica un alto gasto público, ya que la mayor parte ha sido autogestionada.

Entre los eventos más destacados está la Expo Educación Superior, donde universidades estatales presentarán su oferta académica a los jóvenes. Este evento tendrá la participación de instituciones como la ULEAM, la UNEMI, la Universidad Central del Ecuador, la ESPE y la nueva universidad creada por el Gobierno Nacional.

Educación, empleo y capacitación: retos juveniles

Según las autoridades, el enfoque académico es central para este año. Además de la feria educativa, se organizarán foros, talleres, charlas y espacios de capacitación para los jóvenes. Estas acciones buscan fortalecer su preparación profesional y facilitar el acceso a oportunidades laborales.

Sin embargo, no todos se sienten representados. Algunos jóvenes consideran que los problemas estructurales como el desempleo siguen sin resolverse. “Hasta el momento no he sido favorecida con ninguna oferta. A veces me excluyen por no tener experiencia o porque las empresas no contratan más personal”, afirmó Amy Mendoza, joven residente de Santo Domingo.

Mes de la Juventud en Santo Domingo: Espacios de recreación y conciencia ambiental

El programa incluye también actividades recreativas, como concursos de bandas, ciclopaseos, ferias de emprendimientos, eventos artísticos y la segunda edición del Five Challenge Interprovincial, con torneos deportivos como ajedrez, fútbol y atletismo.

En cuanto al ambiente, se realizará una Siembratón en diferentes sectores de la ciudad. La jornada se llevará a cabo con la participación de estudiantes, voluntarios y organizaciones privadas. “Vamos a reforestar con los jóvenes. Es un trabajo conjunto que también impulsa la conciencia ambiental”, indicó Erazo.

Gestión del Municipio

El alcalde destacó que su administración gestionó el ingreso de tres universidades estatales a Santo Domingo, lo que representa una “conquista para las futuras generaciones”. Aseguró que, pese a la oposición política, ha trabajado en beneficio de la juventud local, y que estas instituciones no costarán al estudiante, ya que son gratuitas y estatales.

“Esta agenda juvenil es un legado y una oportunidad para que los próximos gobiernos municipales continúen fortaleciendo la educación superior y el desarrollo juvenil”, agregó.