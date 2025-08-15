José Contreras vuelve a entrenar con Barcelona SC después de tres meses de ausencia

El arquero venezolano José David Contreras volvió este martes 12 de agosto a los entrenamientos de Barcelona Sporting Club en Guayaquil, luego de tres meses de inactividad por una lesión en el tendón del aductor izquierdo sufrida el 18 de mayo durante la victoria 1-0 sobre Emelec. El jugador se incorpora a las órdenes de Ismael Rescalvo y podría reaparecer en la jornada 25 de la LigaPro 2025, el domingo 17 de agosto, frente a Macará en el estadio Monumental Banco Pichincha.

Tres meses de recuperación tras una operación para José Contreras

El guardameta de 29 años fue intervenido quirúrgicamente luego de la rotura parcial del tendón del aductor izquierdo, lesión que lo mantuvo fuera de toda actividad competitiva desde la fecha 14 del campeonato.

Durante este período, Ignacio De Arruabarrena asumió la titularidad en la portería de Barcelona SC, disputando 13 partidos y recibiendo 16 goles. La ausencia prolongada de Contreras impidió que debutara oficialmente bajo la dirección técnica de Rescalvo, quien asumió el cargo mientras el arquero aún estaba en recuperación.

El club celebró su regreso con un mensaje en redes sociales acompañado de una fotografía del entrenamiento: “¡Qué bueno verte, José!”, destacando la importancia de contar nuevamente con el internacional venezolano.

Competencia directa en el arco

La reincorporación de Contreras abre una nueva competencia interna por la titularidad en el arco de Barcelona SC. De Arruabarrena ha sido el encargado de custodiar la portería en las últimas jornadas, pero la presencia del portero venezolano ofrece una variante táctica para el cuerpo técnico.

El retorno del guardameta también coincide con la etapa decisiva de la LigaPro. El conjunto “torero” busca asegurar un lugar en la fase final del torneo. Fuentes del club indicaron que, aunque Contreras ya entrena con normalidad. Aunque su participación ante Macará dependerá de la evaluación física final y de la estrategia que disponga Rescalvo para el cierre de la temporada regular.

Próximo desafío: Barcelona SC vs. Macará

Barcelona SC recibirá a Macará de Ambato este domingo 17 de agosto a las 18:00 (hora de Ecuador), en un partido clave para sus aspiraciones en la LigaPro. El conjunto guayaquileño necesita sumar tres puntos para consolidarse en la zona alta de la tabla y mantener opciones de clasificación directa a semifinales.

La fecha se disputará en un contexto de calendario apretado, ya que el campeonato entra en su etapa final. Esto por la pausa de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Esto podría influir en la rotación de jugadores, incluyendo la portería.

Contexto: Barcelona SC y José Contreras

El arranque de la temporada 2025 de Barcelona SC se vio marcado por la irregularidad en resultados y la reestructuración técnica. La portería ha sido uno de los puntos de análisis, debido a la alternancia de guardametas en el último año.

Contreras, con experiencia internacional en la selección de Venezuela y clubes como Deportivo Táchira y Deportes Tolima. Luego llegó a Barcelona SC como refuerzo para consolidar la defensa. Su lesión, sin embargo, alteró los planes iniciales y obligó a De Arruabarrena a asumir toda la responsabilidad bajo los tres palos.