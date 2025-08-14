Jorge Cevallos analiza la situación de Manta y no descarta postularse en 2027

El arquitecto y ex presidente del desaparecido Congreso Nacional, Jorge Cevallos Macías, afirmó en una entrevista con Manavisión que Manta vive un retroceso en diversos ámbitos y que, aunque no ha decidido postularse en las elecciones seccionales de 2027, no descarta la posibilidad si “el destino lo decide”.

Jorge Cevallos: “Manta necesita experiencia y juventud”

Cevallos, quien asegura haber mantenido una trayectoria pública libre de acusaciones o sanciones, recordó que se alejó de la política activa hace más de 15 años con el propósito de dar paso a las nuevas generaciones. Sin embargo, afirmó que la realidad actual de Manta y de Manabí le preocupa profundamente.

“Estamos en una crisis de todos los niveles que necesita una coyuntura de experiencia y juventud para enderezar el rumbo de las instituciones”, señaló. El político recalcó que su prioridad no es la ambición personal, sino la búsqueda de administradores con “conocimiento, experiencia y buenas intenciones”. Sobre la posibilidad de aparecer en la papeleta electoral, expresó que solo el tiempo y las circunstancias lo dirán: “No podría asegurarlo porque solo Dios sabe, pero sigo activo, informado y con buena salud”.

Críticas a la gestión municipal

Durante la entrevista, Cevallos fue crítico con la falta de planificación y visión en la administración local. A su criterio, Manta, como puerto internacional y ciudad empresarial, requiere una gestión más eficiente para aprovechar su potencial económico y de desarrollo.

Indicó que, en la actualidad, la ciudad enfrenta problemas como atrasos en el pago de sueldos municipales, deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y deterioro de la infraestructura vial. “Lamentablemente hemos vuelto 30 o 40 años atrás, cuando los propios ciudadanos tapaban huecos en las calles por unas monedas. No es aceptable que esto ocurra en pleno siglo XXI”, comentó.

Propuestas y postura personal

Cevallos reconoció que en los últimos 15 años ha recibido propuestas de grupos políticos y empresarios para postularse a cargos seccionales. Aunque, reiteró que su eventual participación dependerá de las circunstancias y de si considera que puede aportar a un cambio positivo.

“No se trata de aspiración política, sino de preocupación por mi ciudad. Si aparece alguien mejor preparado y con mejores intenciones, lo apoyaré”, dijo. Asimismo, remarcó que Manta no es una ciudad burócrata y que, bien administrada, podría generar más ingresos y recursos para su propio desarrollo. Pero se debe impulsar sectores estratégicos como el comercio exterior, el turismo y la inversión empresarial.

Contexto político y social

Manta, una de las ciudades más importantes de la costa ecuatoriana. Esta ha enfrentado en los últimos años retos significativos en materia de seguridad, infraestructura y administración pública. La percepción de retroceso en áreas clave como servicios básicos, planificación urbana y gestión financiera ha sido motivo de debate entre autoridades, ciudadanía y analistas locales.

En el plano político, las elecciones seccionales previstas para 2027 podrían reconfigurar el mapa de liderazgos en la provincia de Manabí. Figuras con trayectoria, como Jorge Cevallos Macías, podrían representar una combinación de experiencia política y conocimiento local, un factor que ciertos sectores consideran clave para enfrentar la actual coyuntura. Por otra parte, la inseguridad que afecta a nivel nacional también tiene impacto en Manta, lo que plantea la necesidad de planes integrales que combinen políticas locales y nacionales para mejorar las condiciones de vida de la población.